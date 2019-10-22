"عيب كده"... ضجة على مواقع التواصل بسبب صورة هنا الزاهد بعد وفاة طلعت زكريا

أثارت الفنانة المصرية، هنا الزاهد، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أول صورة خاصة بها نشرتها عقب وفاة زوج والدتها، الفنان طلعت زكريا.

ونشرت هنا الزاهد عبر حسابها على موقع "إنستغرام" أول صورة لها بعد فترة غياب، بسبب مرضها وأعقبها وفاة زوج والدتها الفنان طلعت زكريا.

وظهرت هنا الزاهد في تلك الصورة التي أرفقتها أيضا بمقطع فيديو، وهي ترتدي بنطالا زيتيا وتيشيرت أسود بسيط.

View this post on Instagram 🖤 A post shared by هنا الزاهد (@hannahelzahed) on Oct 21, 2019 at 12:26pm PDT

وفي مقطع الفيديو، أوضحت هنا الزاهد أنها ستقوم بالتحدي وتتبرع إلى مستشفى أبو الريش.

وانتقد عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل إطلالتها الجديدة، وأشار البعض إلى أنها ظهرت بتلك الصورة الملفتة، رغم أن زوج والدتها طلعت زكريا لم يمر على وفاته شهر واحد.

وقالت إحدى المتابعات: "طلعت زكريا يمكن ما صار له شهر مات، الإنسان بينسى بسرعة".

وردت هنا الزاهد على ذلك التعليق: "هو عشان نزلت صورة يبقى نسيت؟ يا جماعة احترموا خصوصيات الناس... عيب كده؟! في أيه؟".

يذكر أن هنا الزاهد كانت قد ظهرت عليها علامات الحزن الشديد خلال مراسم عزاء زوج والدتها الفنان طلعت زكريا.

وكانت هنا الزاهد قد ظهرت آخر مرة في عزاء طلعت زكريا، وبدت عليها علامات الحزن الشديد.

وكان طلعت زكريا متزوجا من والدة هنا الزاهد منذ 15 عاما، وأكدت في تصريحات تلفزيونية لها، أنه في مقام والدها، وأنها دائما ما تلجأ له في حال مواجهتها لأي مشكلة.

ولفتت إلى أن علاقتها مع طليق والدتها، طلعت زكريا، تتمتع بروح المحبة والصفاء، موضحة أنه ليس والدها، ولكنه من رباها، كما أكدت حضوره حفل خطوبتها من الفنان أحمد فهمي، وأن ما تردد حول عدم حضوره الخطوبة غير صحيح.

وحضر العديد من نجوم الفن العرب عزاء طلعت زكريا، الذي أقيم في مسجد الحامدية الشاذلية، مساء اليوم الخميس، في وسط العاصمة المصرية القاهرة، من أبرزهم أحمد السقا الذي كان أول الحاضرين، ونقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي.

وتوفي طلعت زكريا، الثلاثاء، عن عمر 58 عاما، بعد صراع مع المرض.

وولد طلعت زكريا عام 1960 بمدينة الإسكندرية، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية وتميز منذ بداياته في الأدوار الكوميدية.