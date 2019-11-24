سفيرة المياه.. درة ترتدي فستان من زجاجات المياه البلاستيك.. صور

ارتدت الممثلة درة فستانا من تصميم مهند كوجاك من بلاستيك زجاجات المياه التي تم شربها أثناء فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

ونشرت درة صورا لها بالفستان عبر حسابها الرسمي بـ"انستغرام"، وعلقت كاتبة: "الأشياء اللي بنتخلص منها بيكون ليها حياة تانية بعد استخدامنا ليها".

وأضافت "خلقت حياه جديدة للقوارير (الأزايز) البلاستيكية إلي اتجمعت من مهرجان الجونة السينمائي عن طريق هذا الفستان، المصنوع من بلاستيك أزايز المياه".

وتابعت قائلة "سعيدة بأني جزء من هذه المبادرة كسفيرة لمياه".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها مهند كوجاك في تصميم أزياء من المخلفات، سبق وصمم فستانا آخرا من أكياس البلاستيك وارتدته سارة عبد الرحمن.