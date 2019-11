سفيرة المياه.. درة ترتدي فستان من زجاجات المياه البلاستيك.. صور

View this post on Instagram

الأشياء اللي بنتخلص منها بيكون ليها حياة تانية بعد استخدامنا ليها، Aquafina و-@upfuse و-@kojak خلقت حياه جديدة للقوارير (الأزايز ) البلاستيكية إلي إتجمعت من مهرجان الجونة السينمائي عن طريق الفستان دة إلي مصنوع من بلاستيك ازايز المياه. و سعيدة بأني جزء من المبادرة دي كسفيرة لمياه @aquafinaegypt #recycling