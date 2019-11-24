سفيرة المياه.. درة ترتدي فستان من زجاجات المياه البلاستيك.. صور

ونشرت درة صورا لها بالفستان عبر حسابها الرسمي بـ"انستغرام"، وعلقت كاتبة: "الأشياء اللي بنتخلص منها بيكون ليها حياة تانية بعد استخدامنا ليها".
وأضافت "خلقت حياه جديدة للقوارير (الأزايز) البلاستيكية إلي اتجمعت من مهرجان الجونة السينمائي عن طريق هذا الفستان، المصنوع من بلاستيك أزايز المياه".
وتابعت قائلة "سعيدة بأني جزء من هذه المبادرة كسفيرة لمياه".
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الأشياء اللي بنتخلص منها بيكون ليها حياة تانية بعد استخدامنا ليها، Aquafina و-@upfuse و-@kojak خلقت حياه جديدة للقوارير (الأزايز ) البلاستيكية إلي إتجمعت من مهرجان الجونة السينمائي عن طريق الفستان دة إلي مصنوع من بلاستيك ازايز المياه. و سعيدة بأني جزء من المبادرة دي كسفيرة لمياه @aquafinaegypt #recycling
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها مهند كوجاك في تصميم أزياء من المخلفات، سبق وصمم فستانا آخرا من أكياس البلاستيك وارتدته سارة عبد الرحمن.
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