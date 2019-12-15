النجمة الهندية سونام كابور توجه رسالة للسعوديين... فيديو

وقالت النجمة الهندية عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي بـ "انستغرام"، "أهلا يا رفاق. أنا قادمة إلى الرياض.. ومتحمسة جدا جدا لحضور حفل ميدل بيست المذهل".
NEWS: @sonamakapoor is coming to Riyadh for @MDLBeast (https://t.co/rMqD5OKFzP) pic.twitter.com/6xIdYPekxX— Sonam Kapoor Ahuja Russian FanClub (@SonamKapoorFCRu) December 15, 2019
ودعا تركي آل الشيخ لحدث ضخم في المملكة العربية السعودية، وهو مهرجان الموسيقى "ميدل بيست"، في ختام موسم الرياض الترفيهي.
رجعت الرياض ... باقي ٤ أيام على #مدل_بيست فيه اكثر من 100 Dj وفنان عالمي غير المطاعم والمتاجر العالمية— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 14, 2019
وراشد الماجد ورابح صقر وماجد المهندس وعمرو دياب ومحمد حماقي ونجوم آخرين في ريمكسات عالمية
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وأعلن العديد من فناني العالم العربي، عن حضورهم مهرجان "ميدل بيست"، مثل عمرو دياب ورابح صقر وأحمد حلمي ومحمد هنيدي وأحمد السقا ومحمد حماقي وأمير كرارة وأكرم حسني وهشام ماجد وشيكو.
وينطلق مهرجان الموسيقى الضخم ميدل بيست، في الرياض على مدار 3 أيام، بدءًا من يوم 19 وحتى 21 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، ويشمل 18 حفلًا عالميًا، حيث يعد الحدث الأضخم فى الشرق الأوسط ويضم أكثر من 100 DJ وفنان من كل دول العالم في 5 مسارح ضخمة.
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