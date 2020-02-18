القضاء المصري يدخل على خط أزمة محمد رمضان والطيار الموقوف

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، أمس الاثنين، تأجيل دعوى قضائية مقدمة من الطيار المصري الموقوف أشرف أبواليسر، ضد محمد رمضان لجلسة الأربعاء 26 فبراير/ شباط الجاري، لحضور الفنان المصري أو من يمثله قانونيا.

ويطالب الطيار المصري، في دعوته، بالتعويض بمبلغ 25 مليون جنيه، بعدما تسبب الفنان المصري، بإيقافه عن العمل مدى الحياة بعد نشره فيديو وهو داخل قمرة الطائرة، في مخالفة صريحة لقوانين السلامة الجوية، وذلك حسب موقع "اليوم السابع".

وذكرت الدعوى أن "الفنان محمد رمضان استغل صورة الطيار في الترويج لنفسه بنشر فيديو وهو يقود الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له".

وكان محامي الطيار الموقوف عن العمل، أعلن عن عزمه مقاضاة الفنان المصري، محمد رمضان من جديد، لاتهامه بالاستفزاز والسخرية المتكررة من موكله، منذ علمه مقاضاته قضائيا لتعويضه بـ25 مليون جنيه عن الأضرار الأدبية والمادية التي ألحقها بموكله.

وتعود أزمة الطيار المصري، أشرف أبو اليسر، إلى شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2019، عندما شارك محمد رمضان مقطعا مصورا له داخل قمرة قيادة طائرة خاصة، وبدا وكأنه يقودها، الأمر الذي جعل وزارة الطيران المدني المصري، تصدر قرارا بإلغاء رخصة الطيار، وسحبها مدى الحياة، وعدم توليه مستقبلا أيه أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية.‏