جيمس بوند يستسلم أمام فيروس كورونا

أعلن منتجو فيلم جيمس بوند الجديد "لا وقت للموت" تأجيل طرح الفيلم لمدة سبعة أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبحسب الشركة المنتجة، سيتم طرح الفيلم الذي يقوم ببطولته الممثل البريطاني دانييل كريغ، في دور العرض ببريطانيا يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني وبالولايات المتحدة في يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأبدى رواد دور السينما مخاوفهم بشأن توقيت إطلاق الفيلم الجديد من سلسلة جيمس بوند ، والذي يعتبر أحد أكبر الأحداث الترفيهية في 2020.

وكان مقررا إطلاق الفيلم في الثالث من أبريل/نيسان.

ويذكر أن بريطانيا سجلت 51 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن عدد المصابين بفيروس كورونا خارج الأراضي الصينية قد تخطى الـ 12 ألفا.

وأعلنت السلطات الصينية اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 3012، بعد تسجيل 31 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، والإصابات المؤكدة إلى 80 ألفا و409 حالات.