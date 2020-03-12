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    تسمح بالعمل في المنزل… 6 تطبيقات لمحاربة كورونا دون التأثير على كفاءة العمل

    © Sputnik . Natalia Seliverstova
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    فيروس "كورونا" (106)
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    تسبب انتشار فيروس كورونا المستجد عالميا في إقدام العديد من الشركات الكبرى، على تغيير أسلوب عملها والسماح لموظفيها بالعمل من المنزل، لتجنب مخاطر المرض الذي يسببه هذا الفيروس. 

    أطباء يرتدون سترات واقية يوقعون الكشف الطبي على مريض مصاب بفيروس كورونا داخل جناح منعزل بمستشفى ووهان الصيني
    © REUTERS / CHINA DAILY
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    وتسبب الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19" في إصابة أكثر من 126 ألف شخصا بينهم أكثر من 4 آلاف حالة وفاة في أكثر من 100 دولة حول العالم، رغم أن أكبر نسبة مصابين تم تسجيلها في الصين، التي تم اكتشافه في أحد مقاطعاتها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

    وتساعد بعض التطبيقات في جعل العمل بالمنزل لا يؤثر على كفاءة العمل، في ذات الوقت الذي يتم الاعتماد عليه باعتباره إحدى وسائل محاربة الفيروس، الذي تقول منظمة الصحة العالمية العالمية إنه تحول إلى وباء عالمي.

    وفيما يلي أبرز التطبيقات التي يمكن أن تجعل العمل في المنزل لا يؤثر على كفاءة العاملين:

    1- ضبط الوقت

    يمكن التحكم في وقتك بصورة دقيقة خارج مقر الشركة التي تعمل بها باستخدام عدة تطبيقات أبرزها تطبيق "RESCUE Time"، وهو تطبيق متوفر على جميع المتاجر الإلكترونية لأنظمة "أندرويد" ولمستخدمي "آيفون"، وحتى للمتصفحات العادية.

    2- تطبيقات الدردشة

    أبرزها "واتس آب" وتطبيق "تلغرام"، وهي تطبيقات تسمح بالتواصل المباشر بين أفراد فريق العمل في وقت واحد، إضافة إلى تطبيق "فيسبوك"، وهذا يسمح للمسؤولين عن العمل متابعة سيره بطريقة سلسة أيا كان موقع العاملين داخل الشركة أو خارجها.

    3- تنظيم أفكار العمل

    تعد الاجتماعات المباشرة من أهم مميزات الوجود في مقر العمل، لأنها تتيح الفرصة لتبادل وجهات النظر واقتراح الأفكار الخاصة بتطوير العمل وتسجيلها، لكن رغم ذلك، فإنه يوجد برامج يمكنها تنظيم ما يتم طرحه من أفكار بين العاملين ووضعها في إطار يمكن الرجوع إليه بطريقة سلسلة عند الحاجة.

    وأبرز هذه البرامج تطبيق "MindMeister"، الذي يكون مفيد في إنشاء "خرائط ذهنية" بسهولة، وهو متوفر في جميع المتاجر الإلكترونية للهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر العادية.

    4- الوصول لملفات العمل من الخارج

    يمكن لأي من العاملين داخل الشركة أن يصل إلى كل الملفات الخاصة على جهاز الكمبيوتر الخاص به، من الخارج، عن طريق أحد التطبيقات الخاصة بمزامنة البيانات، وأبرزها تطبيق "SyncBack"، الذي يتيح لمستخدمه الوصول إلى جميع الملفات على الكمبيوتر المكتبي من الخارج، وبالتالي تقليل خطر التعرض لانتقال فيروس كورونا المستجد.

    5- تسجيل الملاحظات والتنبيهات الخاصة بالعمل

    يمكن الاعتماد على تطبيقات مثل "Google Keep"، لتسجيل ملاحظات العمل بطريقة سهلة ومنظمة، تجعل الوصول إليها في أي مكان متاح للعاملين، وبالتالي تقلل الحاجة للوجود في مقر العمل.

    كما يوجد تطبيق آخر هو "Evernote"، الذي يمكن استخدامه أيضا لتسجيل الملاحظات ومزامنتها على جميع الأجهزة الخاصة بك.

    6- إدارة فريق العمل

    يساهم وجود العاملين في مكان واحد، في جعل المدراء أكثر قدرة على إدارة الأمور والتفاعل مع المستجدات بالطريقة، التي تخدم مصلحة العمل، لكن بعض التطبيقات يمكنها توفير بدائل للوجود في مقر العمل عن طريق ميزات إدارة المهام عن بعد، التي توفرها، لتسمح للمدراء بالقيام بمهامهم بكفاءة.

    فيروس كورونا المستجد
    © REUTERS / Dado Ruvic
    فيروس كورونا المستجد

    ويعد تطبيق "Trello"، من أبرز التطبيقات المستخدمة لهذا الغرض، فهو يوفر لوحات لإدارة المهام عن بعد ويعتمد على طرق بسيطة تعرض مهمة كل فرد من فريق العمل بطريقة منظمة، تمنع حدوث أي تداخلات، كما ترص ما يحرزه كل فرد من تقدم في المهام المكلف بها خلال وقت العمل.

    محاربة كورونا

    وتعد تلك التكتيكات، التي أقدمت عليها العديد من الشركات الكبرى حول العالم، إحدى وسائل محاربة الفيروس المعدي، الذي ينتشر بصورة كبيرة عالميا، ويعد التلامس أحد وسائل انتقاله.

    وتساهم تلك التطبيقات في الحد من ملامسة الأشخاص لأسطح المكاتب وأجهزة الكمبيوتر خلال العمل، كما يحد من خطر انتقال الفيروس عن طريق أحد العاملين إلى مقر الشركات خلال رحلة قدومه للعمل عن طريق وسائل النقل العامة أو مصافحة الآخرين.

    ووصل عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حتى اليوم الخميس، إلى 126 ألف و258 شخصا.

    وبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس عالميا إلى 4638 شخصا، بينما وصل عدد المتعافين إلى 68 ألف و 266 شخصا.

    ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى 80 ألفا و932 شخصا، توفي منهم 3 آلاف و 56 شخصا، ووصل عدد المتعافين إلى 50 ألفا و298 شخصا.

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    الكلمات الدلالية:
    منظمة الصحة العالمية, تطبيقات ذكية, فيروس كورونا
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