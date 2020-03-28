شخص يترك 10 آلاف دولار في مطعم لدعم العمال خلال أزمة كورونا

ترك أحد الأشخاص بقشيشا يبلغ 10 آلاف دولار في مطعم بفلوريدا الأمريكية، تقاسمه نحو 20 موظفا قبل طرد معظمهم من العمل بسبب وباء كورونا المستجد.

وحصل العمال في سلسلة "سكيليت" للمطاعم على البقشيش، لتعلق سلسلة المطاعم "رغم كل القصص السلبية التي نسمعها الآن، لا يزال هناك أشخاص رائعون في العالم".

وترك الزبون هذا المبلغ في مطعم نابولي على الساحل الغربي لفلوريدا عشية صدور قرار إغلاق كل مطاعم الولاية باستثناء خدمات توصيل الطلبات.

وقال مالك سلسلة المطاعم روس إيدلوند: "لا نعرف حتى الآن من هو، لكننا نتمنى تحديد هوية هذا المحسن السخي"، بحسب موقع "جلوبال نيوز".

وأضاف "لدينا زبائن يترددون بانتظام منذ سنوات. هم أصدقاء لكننا لا نعرف أسماءهم. نعرف وجوههم وأطباقهم المفضلة وأين يفضلون الجلوس، لكننا لا نعرف بالضبط من هم".

وعاد 20 موظفا في مطعم نابولي إلى منازلهم ومعهم 500 دولار إضافية في جيوبهم.

وأضطر المطعم للتخلي عن 90 % من أصل 200 موظف يعملون في تسعة مطاعم في فلوريدا بسبب قرار الإغلاق.

وسجلت أمريكا أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم، حيث أشارت المصادر الرسمية، الجمعة، إلى تسجيل 100 ألف إصابة، مع وفاة حوالي 1600 شخص.

وعالميا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 590 ألف إصابة، و27 ألف حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين أكثر من 130 ألف.