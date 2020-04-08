كلب يستخدم "سكوتر" لمسابقة الأطفال... فيديو

تعد الكلاب من الحيوانات الأليفة، التي تستطيع أن تشارك البشر في بعض أنشطتهم اليومية للتسلية أو للقيام بمهام الحراسة.

وبينما تمتلك بعض الكلاب مهارات فريدة في الحراسة والقدرة حماية أصحابها من الكثير من المخاطر، فإن أنواع أخرى من الكلاب تمتلك مهارات يجعلها قادرة على المشاركة في أنشطة ترفيهية.

ونشرت صحيفة "الصين اليومية" مقطع فيديو، قالت إنه لكب صغير، يحاول أن يقلد الأطفال خلال مرحهم، باستخدام "سكوتر" والمشي عليها بطريقة تشبه الطريقة التي يتحرك بها هؤلاء الأطفال.

ويظهر الفيديو كيف استطاع الكلب أن يضع إحدى قدميه على الـ"سكوتر" ويدفع نفسه إلى الأمام بالأخرى، بينما يستخدم القدمين الأماميين في توجيهها.