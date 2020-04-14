شفاء أحد نجوم مسلسل "صراع العروش " من كورونا

وشارك هيفجو (41 عاما) الأنباء، أمس الاثنين، عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وذلك بنشره صورة له مع زوجته أثناء قيامهما بنزهة على الأقدام بالقرب من الماء، ويبتسمان بعد خضوعهما لفترة النقاهة وكذلك الحجر الصحي.
وأكد أنه وزوجته تعافيا من المرض تماما، بعد التزامهما بالحجر الصحي خلال الأسابيع الماضية، ليصبحا خاليين من أعراض الفيروس التاجي، ويصبحا آمنين منه.
وأضاف لمعجبيه: "نعتبر أنفسنا محظوظين لأن كان لدينا أعراض خفيفة من "كوفيد-19"، نرسل حبنا وأفكارنا إلى جميع الأشخاص الذين أصابهم الفيروس وإلى كل من فقد أحباءه بسبب فيروس "كورونا" المستجد.
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Hi! We are fully recovered and in good health after I was infected by the Cororonavirus, and most likely my wife @grymolvaerhivju After several weeks inn quarantine, and also a couple more indoors after beeing free of all symptoms, we are finally safe and sound. We were lucky to only have mild symptoms of the Covid 19. We send our love and thoughts to all of the people where the virus has hit much harder, and to everyone who has lost their loved ones due to the Cornonavirus. Thank you for all of your support, and please remember to stay vigilant and keep your distance, wash your hands, and most of all ; take care of each other in this strange time. Lots of love from us❤️🙌🏻 #takecare @panoramaagency
وظهر كريستوفر هيفجو بشخصية "تورموند" في 33 حلقة من من مسلسل "صراع العروش" الشهير من الموسم الثالث حتى الموسم الثامن والأخير من السلسلة.
يشار إلى أن الممثلة البريطانية بطلة مسلسل "صراع العروش" إنديرا فارما، أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن تأكدت نتيجة الفحص بالإيجابي.
وقالت بطلة مسلسل "صراع العروش" عبر حسابها الرسمي على موقع "انستغرام"، "من المحزن جدًا أن عروضنا والعديد من العروض الأخرى حول العالم تأثرت بفيروس كورونا.. نأمل أن نعود قريبا ونحثكم جميعا على دعمنا عندما نقوم بذلك".
وأضافت: "لقد أصبت به وأنا الآن في منزلي"، فيما لم تقدم أية تفاصيل أخرى حول إصابتها.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.
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