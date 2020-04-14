شفاء أحد نجوم مسلسل "صراع العروش " من كورونا

كشف الممثل النرويجي، كريستوفر هيفجو، أحد نجوم المسلسل التلفزيوني الشهير "Game of Thrones" (صراع العروش) أنه وزوجته شفيا تماما من فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد إصابتهما بالوباء العالمي قبل أسابيع.

وشارك هيفجو (41 عاما) الأنباء، أمس الاثنين، عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وذلك بنشره صورة له مع زوجته أثناء قيامهما بنزهة على الأقدام بالقرب من الماء، ويبتسمان بعد خضوعهما لفترة النقاهة وكذلك الحجر الصحي.

وأكد أنه وزوجته تعافيا من المرض تماما، بعد التزامهما بالحجر الصحي خلال الأسابيع الماضية، ليصبحا خاليين من أعراض الفيروس التاجي، ويصبحا آمنين منه.

وأضاف لمعجبيه: "نعتبر أنفسنا محظوظين لأن كان لدينا أعراض خفيفة من "كوفيد-19"، نرسل حبنا وأفكارنا إلى جميع الأشخاص الذين أصابهم الفيروس وإلى كل من فقد أحباءه بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

وظهر كريستوفر هيفجو بشخصية "تورموند" في 33 حلقة من من مسلسل "صراع العروش" الشهير من الموسم الثالث حتى الموسم الثامن والأخير من السلسلة.

يشار إلى أن الممثلة البريطانية بطلة مسلسل "صراع العروش" إنديرا فارما، أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن تأكدت نتيجة الفحص بالإيجابي.

وقالت بطلة مسلسل "صراع العروش" عبر حسابها الرسمي على موقع "انستغرام"، "من المحزن جدًا أن عروضنا والعديد من العروض الأخرى حول العالم تأثرت بفيروس كورونا.. نأمل أن نعود قريبا ونحثكم جميعا على دعمنا عندما نقوم بذلك".

وأضافت: "لقد أصبت به وأنا الآن في منزلي"، فيما لم تقدم أية تفاصيل أخرى حول إصابتها.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.