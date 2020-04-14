تسجيل
16:37 GMT14 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث
    معجبو مسلسل صراع العروش

    شفاء أحد نجوم مسلسل "صراع العروش " من كورونا

    © REUTERS / Toby Melville
    منوعات
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (47)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/img/104102/96/1041029615_0:209:3500:2177_1200x675_80_0_0_c6305b6a0ebf943085be24b316683d4a.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202004141045168364-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B4--%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/

    كشف الممثل النرويجي، كريستوفر هيفجو، أحد نجوم المسلسل التلفزيوني الشهير "Game of Thrones" (صراع العروش) أنه وزوجته شفيا تماما من فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد إصابتهما بالوباء العالمي قبل أسابيع.

    وشارك هيفجو (41 عاما) الأنباء، أمس الاثنين، عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وذلك بنشره صورة له مع زوجته أثناء قيامهما بنزهة على الأقدام بالقرب من الماء، ويبتسمان بعد خضوعهما لفترة النقاهة وكذلك الحجر الصحي.

    وأكد أنه وزوجته تعافيا من المرض تماما، بعد التزامهما بالحجر الصحي خلال الأسابيع الماضية، ليصبحا خاليين من أعراض الفيروس التاجي، ويصبحا آمنين منه.

    وأضاف لمعجبيه: "نعتبر أنفسنا محظوظين لأن كان لدينا أعراض خفيفة من "كوفيد-19"، نرسل حبنا وأفكارنا إلى جميع الأشخاص الذين أصابهم الفيروس وإلى كل من فقد أحباءه بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

    View this post on Instagram

    Hi! We are fully recovered and in good health after I was infected by the Cororonavirus, and most likely my wife @grymolvaerhivju After several weeks inn quarantine, and also a couple more indoors after beeing free of all symptoms, we are finally safe and sound. We were lucky to only have mild symptoms of the Covid 19. We send our love and thoughts to all of the people where the virus has hit much harder, and to everyone who has lost their loved ones due to the Cornonavirus. Thank you for all of your support, and please remember to stay vigilant and keep your distance, wash your hands, and most of all ; take care of each other in this strange time. Lots of love from us❤️🙌🏻 #takecare @panoramaagency

    A post shared by Kristofer Hivju (@khivju) on

    وظهر كريستوفر هيفجو بشخصية "تورموند" في 33 حلقة من من مسلسل "صراع العروش" الشهير من الموسم الثالث حتى الموسم الثامن والأخير من السلسلة.

    يشار إلى أن الممثلة البريطانية بطلة مسلسل "صراع العروش" إنديرا فارما، أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن تأكدت نتيجة الفحص بالإيجابي.

    وقالت بطلة مسلسل "صراع العروش" عبر حسابها الرسمي على موقع "انستغرام"، "من المحزن جدًا أن عروضنا والعديد من العروض الأخرى حول العالم تأثرت بفيروس كورونا.. نأمل أن نعود قريبا ونحثكم جميعا على دعمنا عندما نقوم بذلك".

    وأضافت: "لقد أصبت به وأنا الآن في منزلي"، فيما لم تقدم أية تفاصيل أخرى حول إصابتها.

    وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (47)

    انظر أيضا:

    وفاة أحد ممثلي مسلسل "صراع العروش"
    نظير منظومة "إس-400" الروسية في مسلسل "صراع العروش"
    نجم مسلسل "صراع العروش" يعلن إصابته بفيروس كورونا
    إصابة بطلة مسلسل "صراع العروش" بفيروس كورونا
    بطلة مسلسل "صراع العروش" تطلق مبادرة خيرية في مقابل تناول العشاء معها
    الكلمات الدلالية:
    مشاهير, منوعات, صراع العروش, فيروس كورونا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    علماء آثار مصريون يرتدون الكمامات الحماية من عدوى كورونا، خلال ترميم التابوت الذهبي للفرعون توت عنخ آمون (الذي حكم بين 1342 إلى 1325 ق.م.) في معمل الترميم بالمتحف المصري الكبير، الذي شيد حديثا في الجيزة بضواحي القاهرة ، 13 أبريل 2020.
    رمسيس الثاني وتوت عنخ آمون في "عهد كورونا"
    احتلال الأراضي باسم كورونا
    بينما لا أحد يرى
    أوبك + تقر أكبر خفض في تاريخ إنتاج النفط عالميا
    أوبك+" تقر أكبر خفض في تاريخ إنتاج النفط عالميا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك