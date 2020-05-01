تركي آل شيخ يوجه رسالة وطلب لمحمد رمضان والأخير يرد

وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، رسالة وطلب للفنان المصري محمد رمضان وذلك على خلفية أدائه في مسلسل "البرنس" الذي يُعرض خلال شهر رمضان الحالي.

وأشاد تركي آل الشيخ بأداء محمد رمضان في المسلسل، مشيرا إلى أنه يُذكره بالنجم المصري الراحل أحمد زكي.

وكتب آل شيخ عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "مسلسلك بفتكر فيك أحمد زكي".

وتابع " واصل يا نجم".

@Mohamed_Ramadan مسلسلك 👍 بفتكر فيك احمد زكي ... واصل يانجم🙏🏻🇸🇦🇪🇬 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) April 30, 2020

ورد محمد رمضان على إشادة تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على "انستغرام"، قائلا، "شهادة أعتز بها من رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ".

وتتناول أحداث مسلسل "البرنس" شاب يدعى "رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان، يعمل سمكري في ورشة والده لكنه يتحمل مسؤولية أسرته وأشقائه الستة بعد وفاة والده، ويدخل في خلافات مع أخواته بعد موت والده بسبب الميراث.

ومسلسل "البرنس" من بطولة محمد رمضان والفنانة اللبنانية نور، وعبد العزيز مخيون وأحمد زاهر وروجينا ونجلاء بدر وإدوارد ودنيا عبد العزيز، وهو تأليف وإخراج محمد سامي.