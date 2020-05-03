أحد أبطال مسلسل "النهاية" يوضح حقيقة تهديده لمتحدث الجيش الإسرائيلي

أوضح الممثل المصري، عمرو عبد الجليل، أحد أبطال مسلسل "النهاية" حقيقة تهديده لمتحدث الجيش الإسرائيلين أفيخاي أدرعي، عبر موقع التغريدات الشهير "تويتر".

وكان مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي تداولوا تغريدة منسوبة لعمر عبد الجليل وهو يرد فيها على هجوم أدرعي على المسلسل.

وجاء في الحساب المزيف على لسان عمرو عبد الجليل لأفيخاي أدرعي: "أهم حاجة يا فيخو في النهاية إنك تبقي فاهم وواعي وانت كده فعلا فاهم وواعي أن نهايتكم قربت". ثم هاجمه بالسباب قائلا: "أبو تقل دم أمك ع الصبح".

اهم حاجه يا فيخو في النهاية انك تبقي فاهم وواعي وانت كده فعلا فاهم وواعي ان نهايتكم قربت.

ابو تقل دم أمك ع الصبح https://t.co/efv9oiA0A9 — Amr Abdel Gelil-عمرو عبدالجليل (@AmrOfficial3) May 2, 2020

لكن أكد عمرو عبد الجليل في مقطع مصور له، شاركته الكاتبة إنجي علاء، زوجة بطل مسلسل "النهاية" يوسف الشريف، عبر حسابها على موقع "فيسبوك" بأنه لا يملك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء على "فيسبوك" أو "تويتر" أو "إنستغرام".

وتابع عبد الجليل أنه في حال تدشينه لأي حسابات فسيعلم جمهوره بها في الحال.

وشدد على أن ما يتردد على لسانه عبر تلك الحسابات "عك وأي كلام وأي بتنجان".

وهاجم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مسلسل "النهاية"، الجمعة، في منشور له على "فيسبوك" و"تويتر" قائلا: "ما موقفي من مسلسل ‫النهاية الرمضاني؟ فهذا المسلسل لا يستحق التعليق. هذا ما بقي لمن يتحدث عن نهاية إسرائيل منذ تأسيسها. يتحدثون ويعملون مسلسلات خيالية بينما نحن نصنع المعجزات يوما بعد يوم. شاء من شاء وأبى من أبى ستبقى إسرائيل لأبد الآبدين".

وكشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، سبب احتجاج الخارجية الإسرائيلية، لأن المسلسل تحدث عن نهاية وزوال دولة إسرائيل على يد الدول العربية فيما وصفه بـ"حرب تحرير القدس".

وأشارت الصحيفة، إلى أن الحلقة الأولى من المسلسل المصري، "تضمنت مشهدا يظهر فيه أطفال في عام 2120 يتلقون دروسا بخصوص حرب تحرير القدس. ويقول المدرس للطلاب كانت أمريكا الداعم الرئيسي للدولة الصهيونية، بينما تظهر خريطة ثلاثية الأبعاد للولايات المتحدة في مقدمة الفصل الدراسي. وعندما حان الوقت لكي تتخلص الدول العربية من عدوها اللدود، اندلعت حرب سميت حرب تحرير القدس".

فيما علق عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري، اللواء تامر الشهاوي، على بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية بشأن مسلسل "النهاية"، المعروض خلال شهر رمضان.

وقال اللواء الشهاوي، في تصريحات مع قناة "RT": "في الفن لا مجال للانتقاد فحرية الإبداع لا يمكن أن تكون داخل أطر تضعونها أنتم، وعليكم أن تتقبلوا الأفكار والطروحات المختلفة، أنتم تقدمون أنفسكم للعالم على أنكم تقبلون التنوع وهو ما لم يراه العالم فى كل مواقفكم... اعتراضكم غير مقبول".

يذكر أن مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، ومن إنتاج شركة "سينرغي"، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل، وأحمد وفيق، وناهد السباعي، ومحمود الليثي.