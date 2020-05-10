نجيب ساويرس يختار الأفضل من بين مسلسلات رمضان 2020

كشف رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، عن أفضل مسلسل تلفزيوني يستمتع بمشاهدته خلال شهر رمضان هذا العام.

وأشاد ساويرس بمسلسل "البرنس" من بطولة الفنان محمد رمضان، وعبر عن إعجابه بالحوار والسيناريو الخاص به.

وغرد اليوم عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "الحوار والسيناريو فى مسلسل "البرنس" غير عادي! معمول فيه مجهود جامد".

الحوار و السيناريو فى مسلسل البرنس غير عادى ! معمول فيه مجهود جامد ... — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) May 9, 2020

​وسبق لنجيب ساويرس أن وصف مسلسل "البرنس" بأنه "نمبر وان"، إذ غرد الأسبوع الماضي عنه: "بصراحة وأنا شهادتي مجروحة مسلسل "البرنس"... "نمبر وان".

بصراحة و انا شهادتى مجروحة مسلسل البرنس ..." نمبر وان " — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) May 5, 2020

​كما يرى ساويرس أن "البرنس" يتفوق على مسلسل "الاختيار"، بحسب رده على أحد متابعيه قائلا له: "لا "البرنس" ووراه على طول "الاختيار".

لا البرنس ووراه على طول الإختيار ... https://t.co/6DA6J1AJun — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) May 5, 2020

​وأعرب محمد رمضان عبر حسابه على موقع "إنستغرام" عن سعادته بأن نجيب ساويرس لا يتابع في شهر رمضان سوى مسلسله "البرنس".

View this post on Instagram #نجيب_ساويرس بيشوف #البرنس بس 📺🥇♥️ A post shared by Mohamed Ramadan 🌍🇪🇬 (@mohamedramadanws) on May 1, 2020 at 1:33pm PDT

يشار إلى أن علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك، اختار "البرنس" كأفضل مسلسلات رمضان 2020.

وتتناول أحداث مسلسل "البرنس" شاب يدعى "رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان، يعمل سمكري في ورشة والده لكنه يتحمّل مسؤولية أسرته وأشقائه الستة بعد وفاته، ويدخل في خلافات مع شقيقته التي تلعب دورها الفنانة دنيا عبد العزيز.

ومسلسل "البرنس" من بطولة محمد رمضان والفنانة اللبنانية نور وعبد العزيز مخيون وأحمد زاهر وروجينا ونجلاء بدر وإدوارد ودنيا عبد العزيز، وهو تأليف وإخراج محمد سامي.

ويعرض مسلسل "البرنس" على فضائية "دي إم سي" المصرية وعلى شبكة "أو إس إن" المشفرة.