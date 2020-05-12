السيارات تتحول لـ"نواد ليلية" في مدينة أوروبية... فيديو

ابتكرت مجموعة من الشباب في ألمانيا طريقة جديدة لإقامة الحفلات الليلية، دون زحام، لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

نشرت صحيفة "ساوز تشاينا مورنينغ بوست" مقطع فيديو، قالت إنه لمجموعة من الشباب الألمان، الذي ابتكروا طريقة بديلة للنوادي الليلية، بإقامة حفلا صاخبا داخل السيارات التي تجمع بأحد المناطق العامة، أمام مسرح لأجهزة الموسيقى.

Forget nightclubs — German partiers found a new way to have fun. Some 250 cars, each limited to 2 people, parked in front of a DJ for the drive-in rave pic.twitter.com/4Fg3vUFBFZ — SCMP News (@SCMPNews) May 11, 2020

ولفت الفيديو إلى أن الحفل شارك فيه نحو 250 سيارة خاصة، اصطفت بجوار بعضها بينما يقوم الشباب بالمشاركة في الرقص والغناء دون الخروج من السيارات الخاصة بهم، لتجنب الزحام، الذي يمكن أن يؤدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتحظر ألمانيا النوادي الليلية منذ مارس/ أذار الماضي، ضمن الإجراءات التي تفرضها البلاد لمحاربة فيروس كورونا المستجد.