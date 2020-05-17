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    نادية الجندي مع رزان مغربي في إغلب السقا

    نادية الجندي تكشف سرا عن حلقتها مع السقا وتوجه رسالة للجمهور... فيديو

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    حلت الفنانة المصرية نادية الجندي ضيفة على برنامج "إغلب السقا" لتنافس الفنان المصري أحمد السقا في مجموعة من الألعاب.

    وشاركت نادية الجندي جمهورها بفيديو من الحلقة على حسابها بـ"انستغرام"، وطلبت منهم مشاهدتها مجددا لأن عند عرضها الأول تم حذف مقاطع منها.

    أوضحت أنه بسبب ضغط الإعلانات خلال الحلقة، هناك بعض المشاهد لم تعرض.

    وتابعت "الحلقة كاملة موجودة على موقع شاهد".

    يشار إلى أن نادية الجندي تشارك في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة".

    ويشارك في بطولة "سكر زيادة" الفنانة نبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر، وهو من إخراج وائل إحسان.

    وهو مستوحي من المسلسل الشهير "The golden girls"، وتجري آحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب، حيث تحاول كل منهن الإستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي السكان، مما يُفجر الكثير من المواقف الطريفة غير تقليدية.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار الفن, رمضان 2020, أخبار المنوعات, برامج رمضان, نادية الجندي, أحمد السقا
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