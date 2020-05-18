انهيار دينا الشربيني… أقوى 4 مشاهد في مسلسل "لعبة النسيان"

تنافس الفنانة المصرية دينا الشربيني في موسم رمضان الحالي بمسلسل "لعبة النسيان"، الذي تتصدر بطولته بشخصية رقية، والتي تستيقظ من غيبوبة استمرت شهورا، لتجد نفسها غير قادرة على تذكر آخر 6 سنوات من حياتها.

وأصبحت الفنانة دينا الشربيني، واحدة من أقوى نجمات الدراما في الأعوام الأخيرة، بحسب موقع "في الفن"، الذي أورد لها أقوى 4 مشاهد في مسلسل "لعبة النسيان" جعلتها تعتلي عرش الدراما الرمضانية.

المشهد الأول… لحظة الإنهيار

في أولى حلقات المسلسل كانت رقية (دينا الشربيني) في المستشفى، تنتظر ولادة طفلها الأول، لنشاهد استيقاظها بعد غيبوبة استمرت 6 أشهر، حيث كانت فاقدة لآخر 6 سنوات من ذاكرتها.

المشهد الثاني… لقاء نجلها

بعد استيقاظها من الغيبوبة لم تكن رقية (دينا الشربيني) تتذكر ابنها، الذي تسبب في شعورها بالعجز على تذكر طفلها الوحيد، والانهيار لكونها لم تعد قادرة على البقاء معه.

المشهد الثالث… دينا الشربيني في المستشفى

كانت زوزو (رجاء الجداوي)، هي التي ربّتها بعد انهيار منزلها ومقتل أسرتها، وتكتشف رقية أنها قد دخلت المستشفى من قبل بسبب انهيار عصبي، لتعود بذاكرتها وتتذكر تلك الليلة.

وقدمت دينا الشربيني المشهد في صمت تام، بدون أي كلام، حيث ظلت زوزو تحاور رقية، بينما هي صامتة وتواصل البكاء.

المشهد الرابع… حرمان دينا الشربيني من نجلها

هددت رقية بالابتعاد عن زوجها وتركه وأخذ طفلها يحيى معها (آدم وهدان)، بعد أن اكتشفت خيانته، ليقرر أمجد الابتعاد عنها وخطف ابنه دون أن يخبرها بذلك.

ويتم عرض مسلسل "لعبة النسيان" حصريا على شبكة قنوات "mbc مصر"، كما يذاع قبل ذلك بيوم واحد على منصة شاهد، وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تماما عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

و"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان.