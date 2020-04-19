دينا الشربيني تكشف عن يوميات عمرو دياب في "حظر التجوال"... فيديو

كشفت الممثلة المصرية، دينا الشربيني، عن كيفية تعامل المطرب عمرو دياب مع فترة "حظر التجوال"، المفروضة من جانب الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأشارت في لقاء عبر الفيديو مع برنامج "الحكاية" من تقديم الإعلامي المصري، عمرو أديب، أمس السبت، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" إلى أن عمرو دياب لم يخرج من المنزل منذ أكثر من شهر، لأنه يحب عمله، ويخاف على نفسه، ويتبع الإجراءات الوقائية.

عمرو أديب يتحدى عمرو دياب في الحظر: هجيلك ونلعب رياضة سوا#الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/Uk7Fxbyehm — الحكاية (@Elhekayashow) April 18, 2020

وعن وضع عمرو دياب للموسيقى التصويرية لمسلسلها الجديد "لعبة النسيان"، قالت دينا الشربيني: "هو في أحلى من كده"، أنا لا أعرف أتحدث عنه جيدا لأنني لا أعرف كيف أوفيه حقه، فهو رقم واحد في الشرق الأوسط، ونجاحه مستمر منذ 30 عاما وهذا لم يأت بالصدفة".

وأردفت: "هو دائما يخبرني أنه قادم من مسقط رأسه مدينة بورسعيد ولديه مشروع".

دينا الشربيني عن مقطع موسيقي نشره عمرو دياب: في أحلى من كده.. مابعرفش أتكلم عنه لأني مابعرفش أوفيله حقه#الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/3fPGuEbPRB — الحكاية (@Elhekayashow) April 18, 2020

وعن هواية عمرو دياب خلال فترة الحظر، كشفت دينا الشريني أنه يحب ممارسة الرياضة بشكل كبير طوال فترة جلوسه في المنزل.

وأشادت دينا الشربيني بتشجيع عمرو دياب لها بالخروج من المنزل للعمل خلال فترة "حظر التجوال"، مؤكدة أنه لولا عملها ما كانت خرجت من المنزل، وشكرته على تحمّلها خلال تلك الفترة.

عمرو أديب يسأل دينا الشربيني: الهضبة عمرو دياب تخن في الحظر ولا إيه؟#الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/9ET2Z1EDTN — الحكاية (@Elhekayashow) April 18, 2020

​وقالت دينا الشربيني إن مسلسلها الجديد "لعبة النسيان" مستوحى عن "فورمات إيطالي" مثل حال مسلسلها السابق "زي الشمس"، الذي عرض في رمضان 2019، واستبعدت أن يكون مخرجه هاني خليفة انسحب منه بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

دينا الشربيني تكشف.. هل انسحب المخرج هاني خليفة من المسلسل بسبب الخوف من كورونا؟#الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/1Um7ljQNbF — الحكاية (@Elhekayashow) April 18, 2020

​يشار إلى أن الشركة المنتجة لمسلسل "لعبة النسيان" طرحت ملصقه الدعائي، وهو بعدسة كريم نور، المصور الخاص بالمطرب عمرو دياب.

ومسلسل "لعبة النسيان" يشارك في بطولته أحمد داوود وإنجي المقدم ورجاء الجداوي، وسيعرض على "إم بي سي مصر" خلال رمضان 2020، وتجسد دينا الشربيني في أحداثه دور امرأة تفقد الذاكرة بعد تعرضها لحادث.