كيف تصنع أمواجا هائلة داخل صندوق زجاجي... فيديو

تعد الأمواج العائلة، من أبرز الأشياء، التي يتم مشاهدتها على شواطئ البحار والمحيطات، أو خلال ركوب السفن على سطحها.

ويتفاوت حجم الأمواج وارتفاعها من بحر إلى آخر، وتكون أكثر ارتفاعا وشدة في بعض الأحيان، لدرجة أنها تؤدي إلى تآكل الشواطئ وتهديد المدن الساحلية.

لكن مشاهدة الأمواج لم يعد مقترنا بالذهاب إلى الشواطئ، حيث يمكن رصدها بصورة تشبه الأمواج الطبيعة في قلب مدينة أو حتى داخل صندوق مغلق على واجهة إحدى المنشآت المعمارية الضخمة.

This looks like an ocean in a box but it's actually all LED screens pic.twitter.com/myiKoEVY4e — The Sun (@TheSun) May 23, 2020

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، مقطع فيديو، قالت إنه يظهر شكل أمواج متلاطمة تتحرك داخله بقوة، مضيفة: "لكن الواقع أن كل ما يمكن رؤيته داخل هذا الصندوق هو مشاهد يتم بثها بتقنية، يتم فيها استخدام شاشات التلفزيون المتطورة.