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    شريحة سمك السلمون مع الخضراوات

    أطعمة تحتوي على الزنك وأوميغا 3 المهمة في مواجهة الجائحة

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    بعد أن أكد أطباء ومختصون على أهمية فيتامينات وعناصر معينة في مساعدة الجسم على مواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) سارع الكثير من الأشخاص حول العالم للحصول على العقاقير التي تحتوي على تلك المواد ومنها (الزنك وفيتامين سي والأوميغا 3).

    فواكه وخضروات
    © REUTERS / David Gray
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    زيادة الطلب على تلك العقاقير بسبب جائحة الفيروس أدى إلى شحها من الأسواق واختفائها أحيانا من الصيدليات.

    ولكن مع النقص الحاد في تلك العقاقير لا داع للقلق، فهناك الكثير من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي والزنك الأوميغا 3.

    أين تجد الزنك

    - اللحوم الحمراء

    يقول موقع "ويب طب" إن اللحوم تعتبر مصدرًا ممتازًا للزنك، ومن أهمها اللحوم الحمراء. حيث أن كل 100 غرام من اللحم المفروم يحتوي على 4.8 ملغرام من الزنك، وهو ما يعادل 43% من الحصة اليومية الموصي بها من هذا المعدن.

    إلى جانب ذلك، تعتبر اللحوم من الأغذية الغنية بالعناصر الغذائية الأخرى الضرورية للجسم، مثل البروتين والحديد ومجموعة فيتامين ب.

    لكن من المهم تناول اللحوم غير المعالجة والابتعاد عن تلك المصنعة، على أن يكون نظامك الغذائي متوازن ويحتوي على المجموعات الغذائية الأخرى.

    - البقوليات

    تعتبر البقوليات بمختلف أنواعها تغنية بالزنك أيضاً، إذ أن 100 غرام من العدس المطبوخ يحتوي على 12% من الحصة اليومية الموصى بها من الزنك.

    تجدر الإشارة إلى أن البقوليات تحتوي أيضًا على مادة تدعى الفايتات  (phytate)، وهي تعيق عملية امتصاص الزنك في الجسم، بالتالي لن يستفيد جسمك كثيرًا منه. وهذا يعني أن المصادر النباتية للزنك تعتبر أقل كفاءة أو امتصاصًا في الجسم مقارنة بتلك الحيوانية.

    - المكسرات

    يعزز تناول المكسرات أيضا من مستويات الزنك في جسم الإنسان وذلك بسبب مستوياته المرتفعة فيها. ويعد الكاجو من أفضل مصادر الزنك، إذ أن 28 غرام منه يحتوي على 14% من الحصة اليومية الموصى بها من الزنك.

    - البيض

    يحتوي البيض على كمية معتدلة من معدن الزنك، إذ أن بيضة واحدة كبيرة تحتوي على ما يقارب الـ5% من الحصة اليومية الموصى بها منه. ويمتاز البيض بفوائده الصحية العديدة، بسبب المعادن والفيتامينات والدهون الصحية التي يحتويها، إلا أنه يجب الاعتدال في تناوله.

    - الشوكولاتة الداكنة

    كل 100 غرام من الشوكولاتة الداكنة تحتوي على 3.3 ملغرام من الزنك، وهو ما يقارب 30% من الحصة اليومية. لكن للأسف تعد الشوكولاتة مرتفعة السعرات الحرارية، حيث أن 100 غرام منها يضم 600 سعر حراري تقريبًا، لذا لا تعتبر المصدر الأفضل للزنك.

    - منتجات الألبان

    تحتوي منتجات الالبان على الكثير من القيم الغذائية المهمة والضرورية لصحة الإنسان، ومن بينها الزنك. وجدير بالذكر أن الزنك التي تحتويه هذه المنتجات يتم امتصاصه بالجسم بفعالية كبيرة، على عكس المنتجات النباتية.

    أهمية الزنك

    يساعد الزنك في عملية الأيض الخاصة بالمغذيات المختلفة، ويحافظ على صحة الجهاز المناعي، وعملية نمو الخلايا وإصلاح المتضرر منها.

    لا يقوم الجسم بتخزين الزنك، لذا من الضروري تناوله من مصادره الطبيعية، وذلك من أجل الحصول على الحصة اليومية الخاصة به.

    مصادر الأوميغا 3

    - الأسماك

    هي المصدر الأول له وتحتوي على وجه الخصوص على النسبة الأكبر من الحمض الدهني أوميغا 3، إلا أن منسوبه فيها يختلف بحسب موطنها ونوعها، وظروف نموها.

    يعتبر المحار من الأطعمة الأفضل بين الأطعمة الغنية بالزنك، فهو الأغنى إطلاقا بعنصر الزنك هذا بالإضافة إلى النحاس وفيتامين ب 12. وفي المجمل يحتوي المحار على 672 ملغ من الأوميغا 3 لكل 100 غرام منه.

    - الكافيار

    هو عبارة عن بيض الأسماك، وهو يعتبر في الواقع من الأطعمة الفاخرة ذات الثمن الغالي، لذا فهو يستخدم في الغالب لإضافة النكهة أو كمقبلات. ويحتوي على 6.789 ملغ من الأوميغا 3 لكل 100 غرام.

    - بذور الشيا

    تعتبر كنزا من الفوائد والعناصر الغذائية، حيث إنها بالإضافة إلى الأوميغا 3، فهي تحتوي على المنغنيز، والكالسيوم، الفوسفور وعناصر غذائية أخرى.

    وتحتوي الجرعة القياسية لبذور الشيا التي تعادل 28 غراما على 4 غرامات من البروتين النباتي الذي يحتوي على كافة الأحماض الأمينية الثماني، أما محتوى أوميغا 3 فيها فهو 4.915 ملغ لكل جرعة.

    - فول الصويا

    يحتوي فول الصويا، بالإضافة إلى الألياف والبروتين النباتي، على العديد من المواد الغذائية، مثل: حمض الفوليك، فيتامين ك، المغنيسيوم وكذلك البوتاسيوم.

    إلا أن اهم التحديات التي تصاحب مستوى أوميغا 3 المرتفع في فول الصويا هو غناها أيضا في أوميغا 6، وهو حمض محفز للالتهابات ويجب استهلاكه بعقلانية.

    بالمجمل، تحتوي 100 غرامات من فول الصويا على 1.443 ملغ من أوميغا 3.

    - الجوز

    ليس الجوز (الذي يطلق عليه المصريون "عين الجمل") لذيذا فقط، بل هو مفيد جدا، حيث أنه غني بالألياف الغذائية، بالإضافة إلى النحاس، المنغنيز وفيتامين ي، لكن من أجل الاستفادة القصوى منه عليك عدم تقشيره.

    يحتوي الجوز على 2.542 ملغ من أوميغا 3 لكل 28 غرام.

    فيتامين سي

    من المعروف أن فيتامين "سي" يدعم الجهاز المناعي ويساعد الجسم على استخدام الحديد الذي تحصل عليه من الطعام.

    وبحسب موقع "webmd" الطبي، فهو أيضا مضاد للأكسدة ويساعد على حماية خلايا الجسم من التلف.

    ورغم أن ثمرة البرتقال تحتوي على حوالي 70 ملليغرام، ولكن العديد من الأطعمة الأخرى هي تعتبر أيضا مصادر جيدة وطبيعية لفيتامين "سي"، وهي: الفلفل الأحمر والكيوي والفراولة والبروكلي والكانتالوب والطماطم والبطاطس والقرنبيط.

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    الكلمات الدلالية:
    الزنك, فيتامينات, أوميغا-3, أطعمة, فيروس كورونا
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