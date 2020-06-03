تسلا تعمل على إنتاج بطارية تدوم مليون ميل لسياراتها الكهربائية

أعلن محللون في شركو "Wedbush" للأوراق المالية في مذكرة للعملاء أن تسلا ربما تقترب من كشف النقاب عن بطارية لسياراتها الكهربائية قد تجعلها تسافر لمسافة مليون ميل.

وقال كل من دان إيفيس وستريكر بيكفي: "ستكون تقنية البطاريات هذه متقدمة للغاية، وربما تستمر لعقود، وستتحمل جميع أنواع الطقس والتضاريس، وستكون معلماً رئيسياً آخر لنظام تسلا البيئي"، بحسب ما ذكر موقع "businessinsider".

وأضاف المحللان "من الناحية النظرية، ستدعم هذه البطارية المركبة الكهربائية لمسافة مليون ميل، وستكون خطوة كبيرة إلى الأمام في المنافسة مع السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين من حيث عائد الاستثمار ومن المنظور البيئي".

وفي الشهر الماضي، ذكرت "رويترز" أن تسلا خططت لتقديم بطارية تسيّر المركبات الكهربائية لمسافة مليون ميل، وتكلف أقل من البطاريات الحالية للشركة هذا العام أو في عام 2021.

وتخطط تسلا لعقد حدث للمستثمرين والمحللين يركز على تكنولوجيا البطاريات في المستقبل القريب، وقال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك الشهر الماضي إن الحدث يمكن أن يتم على جزأين، مع عقد الجزء الأول عبر البث الشبكي في يونيو/ حزيران المقبل.

وتعد البطارية أغلى جزء في السيارة الكهربائية، على الرغم من انخفاض تكاليف البطارية على مدى العقد الماضي.

وفي عام 2019، قدر المستشارون في شركة "كيرن إنرجي ريسيرش" أن حزم بطاريات السيارات الكهربائية المصنوعة من الخلايا الأسطوانية، وهو النوع الذي تستخدمه تسلا، تكلف أقل من أنواع الخلايا التي تستخدمها بورش وشفروليه وبي إم دبليو، مع توقعات بأن تستمر تكاليف خلايا البطارية في الانخفاض خلال العقد المقبل، بحسب صحيفة "بيزنس إنسايدر" الأمريكية.