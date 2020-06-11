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    المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب

    شيرين عبد الوهاب تضرب عصفورين بحجر في فيديو جديد

    © AFP 2020 / ANWAR AMRO
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    ضربت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، عصفوران بحجر، وذلك في مقطع مصور جديد شاركه شقيقها عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.

    وتظهر شيرين مع زوجها المطرب، حسام حبيب في الفيديو الجديد وهما يوديان أغنيتهما الشهيرة "كل ما أغني" في أحدث ظهور لهما، ليأتي كنفي لشائعتي انفصالهما وإصابتهما بفيروس "كورونا" المستجد.

    وكانت شيرين عبد الوهاب نفت انفصالها عن زوجها المطرب حسام حبيب صورة لها معه وهو يحتضنها، وكتبت ساخرة لمتابعيها على موقع "تويتر": "زي مانتوا شايفين، مبنبطلش خناق".

    وكان حسام حبيب قد وجه رسالة الجمعة الماضية إلى من وصفهم بـ"مدعين الصحافة"، وذلك بعد تداول أنباء حول خلاف دب بين حبيب وزوجته الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.

    وقال حبيب في تغريدة جديدة له بموقع تويتر "أنا كتبت تويته ومسحتها احتراما للسادة الصحفيين الشرفاء أما الأشخاص التانيه مدعين الصحافه فحسبي الله ونعم الوكيل، اتقو الله أن تخوضوا في أعراض الناس". واختتم بقوله "موتو بغيظكم".

    المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب
    © AFP 2020 / FETHI BELAID
    كشف حقيقة إصابة شيرين عبد الوهاب بكورونا
    كما سبق لـ شيرين عبدالوهاب أن نفت عبر حسابها على موقع "تويتر" أنباء خلافها مع زوجها، مغردة: "قريت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة.. بحبك يا صاحبي"، بينما اكتفى حسام بالاستعانة بآية قرآنية "في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا".

    يشار إلى أن زواج حسام حبيب من شيرين عبد الوهاب تم في نيسان/ أبريل 2018.

    من ناحية أخرى، تستعد شيرين عبد الوهاب وزوجها لتقديم برنامج تلفزيوني.

    وأشار والد حسام حبيب إلى أن هناك فكرة ما زال يتفاوض نجله وشيرين عليها مع إحدى القنوات الفضائية الشهيرة لتقديم البرنامج الذي سيذاع بمعدل أسبوعي، بحسب موقع "مصراوي".

    وعن مضمون البرنامج، أوضح حبيب أنه عبارة عن جلسات فنية يغنيان فيها ويقدمان أغاني قديمة وجديدة"، وأضاف أن البرنامج سيلقي الضوء على "كيف تولد الأغنية وكواليس الإعداد لها من كلمة ولحن وتوزيع".

    يشار إلى أنه سبق لشيرين عبد الوهاب خوض تجربة التقديم التلفزيوني في برنامج "شيري ستوديو"، الذي أذيع في عام 2017 عبر فضائية "دي إم سي" المصرية.

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, حسام حبيب, أخبار مشاهير, مشاهير, أخبار منوعات, منوعات, شيرين عبد الوهاب
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