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    فندق Huvafen Fushi، جزر المالديف

    أين تذهب هذا الصيف... وجهات سياحية عالمية تستعد لاستقبال السياح

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    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (140)
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    في الوقت الراهن، يتم إعادة فتح العديد من أبرز وجهات السفر الدولية أمام سياح موسم الصيف، لكن إجراءات الفتح ومستوياتها تتباين من مكان لآخر.

    وبحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي"، تسمح القليل من البلدن بدخول جميع المسافرين، في حين أن البعض الآخر لن يترك سوى قلة محددة تتدخل أراضيه.

    هورست زيهوفر
    © AP Photo / Matthias Schrader
    ألمانيا تعلن موعد فتح الحدود مع الدول الأوروبية

    وفيما يلي أبرز الدول التي ترحب ستسمح بدخول السائحين قبل أغسطس/ آب، مع العلم أن التقرير استبعد الدول التي تفرض حجرًا مدته 14 يومًا للدخول، وأن أغلب البلدان فرضت متطلبات خاصة للدخول.

    منطقة البحر الكاريبي

    بعض جزر الكاريبي الأكثر شهرة مفتوحة بالفعل، بما في ذلك أنتيغوا وجزر العذراء الأمريكية وسانت لوسيا.

    في 15 يونيو/ حزيران، ستفتح جامايكا أبوابها أمام جميع المسافرين الدوليين، بينما ترحب جزر البهاما باليخوت والرحلات الخاصة، وتسمح للجميع بالدخول من 1 يوليو/ تموز وهو نفس التاريخ الذي تبدأ فيه برمودا استقبال المسافرين.

    تفتح بورتوريكو حدودها في 15 يوليو/ تموز. سيحتاج المسافرون إلى تركس وكايكوس إلى الانتظار حتى الثاني والعشرين من الشهر القادم.

    تتطلب بعض الجزر، بما في ذلك سانت لوسيا وبرمودا، نتيجة سلبية لاختبار "كوفيد 19" قبل 48 إلى 72 ساعة من المغادرة إليها.

    الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن

    بعد مجموعة من الإعلانات حول الحركة عبر الحدود الداخلية في مايو/ أيار، أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، أنه سيسمح لغير الأوروبيين بالدخول اعتبارًا من بداية الشهر القادم.

    تخفيف قيود الحجر الصحي المفروضة بسبب جائحة كورونا في ميلانو، إيطاليا مايو 2020
    © Sputnik . Tatyana Volobueva
    إيطاليا وسلوفينيا يتفقان على أهمية ما سيحدث يوم 15 يونيو.. فيديو

    وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، إن حظر السفر سيتم رفعه "تدريجيا وجزئيا". من المتوقع أن يُسمح للمسافرين من البلدان منخفضة المخاطر بالزيارة أولاً؛ لا يتوقع من الأمريكيين إجراء أول عملية قطع.

    أعادت إيطاليا وبلغاريا بالفعل فتح حدودهما لسكان معظم الدول الأوروبية. كما خففت النمسا، وكرواتيا، وقبرص، والمجر، والجبل الأسود، والبرتغال، وسلوفينيا، وسلوفاكيا من القيود.

    في الأسبوع المقبل، ستحقق خطوة كبيرة في سبيل إعادة فتح السفر الصيفي. في 15 يونيو/ حزيران، سترفع ألمانيا حظر السفر إلى 31 دولة أوروبية، واليونان إلى 29 دولة (بما في ذلك أستراليا) وهولندا إلى 12 دولة في الاتحاد الأوروبي.

    ستفتح آيسلندا وبلجيكا وسويسرا حدودها لجميع المسافرين من دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن، وأشارت فرنسا إلى أنها ستحذو حذوها. كما ستخفف القيود بين بلدان الشمال الأوروبي في النرويج والدنمارك وفنلندا.

    تستثني البلدان السويد، التي اتبعت نهجًا أكثر تراخيًا لاحتواء عدوى فيروس كورونا المستجد.

    من المقرر أن تعيد إسبانيا فتح حدودها مع الاتحاد الأوروبي ودول منطقة شنغن في يوليو/ تموز. منطقة شنغن هي مجموعة من 26 دولة أوروبية تشمل دولًا خارج الاتحاد الأوروبي مثل سويسرا والنرويج وليختنشتاين وأيسلندا والمملكة المتحدة.

    آسيا

    آسيا مغلقة إلى حد كبير أمام المسافرين الأجانب في الوقت الحالي. ولم تعلن اليابان وفيتنام وسنغافورة عن مواعيد لفتحها، على الرغم من أن جزيرة بالي الإندونيسية ستعاد فتحها في أكتوبر/ تشرين الأول.

    ستاد القاهرة الدولي
    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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    يُرحب بالفعل بالطائرات الخاصة واليخوت في جزر المالديف، ومن المقرر استئناف حركة شركات الطيران التجارية اعتبارًا من 1 يوليو/ تموز. أشارت تركيا إلى أنها سترحب بالسائحين في يوليو/ تموز، كما هو الحال مع دولة جورجيا القوقازية.

    تستعد سريلانكا لإعادة فتح حدودها لجميع الجنسيات في الأول من أغسطس/ آب، إذا كان بإمكان الأفراد تقديم دليل على وجود تأمين الطبي، أو التخطيط للبقاء لمدة خمس ليال على الأقل، مع تسجيل نتيجة سلبية لاختبار "كوفيد 19" الذي تم إجراؤه قبل أقل من 72 ساعة من المغادرة.

    أمريكا الشمالية

    يحظر السفر إلى الولايات المتحدة بالنسبة لبعض الجنسيات؛ وقد يخضع جميع الآخرين لإجراءات خاصة بالولايات، مثل متطلبات الحجر الصحي لمدة 14 يومًا في هاواي التي تم تمديدها هذا الأسبوع حتى 31 يوليو/ تموز.

    كندا لديها قيود حجر صحي لمدة أسبوعين أيضًا. الحدود بين الولايات المتحدة وكندا مغلقة للسفر غير الضروري حتى 21 يونيو/ حزيران. المكسيك تفتح ولاياتها تدريجيا.

    الشرق الأوسط وأفريقيا

    لم تُفتح الكثير من بلدان منطقة الشرق الأوسط للسفر بعد. لكن قد تكون الرحلة إلى دبي ممكنة في النصف الأخير من الصيف. يقال إنها ستفتح في وقت ما بين يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول.

    لم تعلن الوجهات السياحية الإفريقية الشهيرة، مثل المغرب وجنوب أفريقيا، عن خطط لتخفيف القيود الحدودية حتى الآن.

    بعد تقارير واسعة الانتشار تفيد بأن جنوب إفريقيا لن تفتح حتى عام 2021، أوضح مسؤولو السياحة في البلاد هذا الأسبوع أن هذا كان "أسوأ سيناريو" وأنها تأمل في الترحيب بالمسافرين بحلول سبتمبر/ أيلول.

    في الأسبوع الماضي، فتحت سيشيل أبوابها للسياح الذين يصلون على متن طائرة خاصة أو رحلة مستأجرة أو يخت، وتخطط لاستئناف الرحلات الجوية التجارية المقرر في يوليو/ تموز.

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    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (140)

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    سفر, الصيف, فيروس كورونا
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