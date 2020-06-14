إسبانيا تفتح حدودها مع دول شنغن خلال أيام

ذكرت وسائل إعلام إسبانية، بما في ذلك صحيفة الباييس ومحطة إذاعية محلية، أن البلاد ستفتح حدودها أمام دول منطقة شنغن بالاتحاد الأوروبي في 21 يونيو/ حزيران، باستثناء البرتغال حيث ستفتح الحدود معها في أول يوليو/ تموز مثلما أعلنت في السابق.

كانت الحكومة الإسبانية قالت في وقت سابق إنها ستسمح للسائحين الأجانب بدخول إسبانيا في أول يوليو/ تموز دون حجر صحي ذاتي ، باستثناء جزر البليار التي قد تبدأ في استقبال السياح غدا الاثنين في إطار برنامج تجريبي.

وارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 243605، حتى صباح اليوم الأحد، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرغ" للأنباء.

وقالت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم إن عدد الوفيات بسبب الفيروس بلغ 27136، بينما المتعافين 150376.

ودخلت إسبانيا منذ 14 مايو/أيار الماضي شهرها الثالث من الحجر الصحي الشامل الذي سيستمر إلى غاية 21 يونيو/حزيران.

وانتقل حوالي 52 في المئة من الإسبان (25 مليون شخص) منذ بداية الأسبوع إلى المرحلة الثالثة من مخطط رفع العزل التام والتخفيف التدريجي للقيود المفروضة في إطار حالة الطوارئ الصحية بينما سيظل سكان باقي المناطق والجهات الأخرى في إطار المرحلة الثانية إلى الأسبوع المقبل.

ويتضمن مخطط رفع الاحتواء الشامل والعزل التام الذي انطلق منذ 4 مايو/أيار أربعة مراحل يتم تنفيذها بمستويات مختلفة ومتفاوتة في كل جهة على حدة وذلك اعتمادا على تطور الوضع الوبائي.