بالكمامة... مصر تكرم يسرا ومسلسل "البرنس" لمحاربتهما المخدرات

كرمت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، اليوم الأحد، 3 مسلسلات درامية عرضت خلال شهر رمضان، بسبب دعمها لقضية التوعية بمشكلة المخدرات.

والمسلسلات هي "البرنس" من بطولة محمد رمضان، و"خيانة عهد" من بطولة يسرا، و"لما كنا صغيرين" من بطولة ريهام حجاج وخالد النبوي ومحمود حميدة.

وتسلم التكريم من وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، كل من الفنانة يسرا عن مسلسل "خيانة عهد"، والمخرج محمد سامي عن مسلسل "البرنس"، والمؤلف أيمن سلامة عن مسلسل "لما كنا صغيرين"، والرئيس التنفيذي للمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، حسام صالح.

وحضر كل المكرمين حفل التكريم وهم مرتدين الكمامة الطبية، ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا" المستجد.

ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج إلى أن "الخطوط الدرامية لهذه الأعمال تشكلت بين عرض لأسباب الوقوع في التعاطي وتداعيات المخدرات على الفرد وأسرته ومجتمعه، وعلامات الاكتشاف المبكر والأمل في علاج مريض الإدمان، وكذلك دور الأسرة في مساندته خلال مراحل العلاج ودمجه اجتماعيا".

وتابعت: "كما أن الجيد في هذه الأعمال الثلاثة أنه رغم تناولها المُتكامل لقضية مكافحة المخدرات، إلا أنها في مجملها لم تتضمن أية مشاهد تعليمية لتعاطي المواد المخدرة والتي قد تثير فضول أبنائنا المشاهدين وتدفعهم لتجربة التعاطي، في دلالة واضحة على التزام كُتاب هذه الأعمال بالميثاق الأخلاقي الذي وضعه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان مع صُناع الدراما المصرية".