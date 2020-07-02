4 مكونات وأفكار طبيعية وسهلة يمكنها أن تجعل بشرتك صحية ومشرقة

يعد الجلد أكبر عضو في جسم الإنسان، كما أنه أهم أجهزة الإحساس لدى البشر، لأنه مسؤول عن الإحساس باللمس والحرارة والبرد، ولكن فصل الصيف يأتي بسلبيات عديدة تصيب ذلك العضو.

فمع حرارة الجو تصاب البشرة بالجفاف ومشاكل عديدة، كما أن استخدام مستحضرات التجميل للعناية بالبشرة، يكون لها عوامل سلبية أخرى فهي مستحضرات كيميائية وبالتأكيد لها أضرار.

لكن موقع "تايمز نيوز ناو" قدم تقريرا عرض فيه مكونات وأفكار مستنبطة من الطبيعة يمكنها العناية بالبشرة بصورة طبيعية وسهلة من دون الحاجة إلى أي مستحضرات تجميل كيميائية، وتجعل الشخص يتمتع ببشرة صحية ومشرقة حتى خلال أجواء الصيف الحارقة.

1- الحليب الخام:

غالبًا ما يستخدم الحليب الخام كمطهر، ويمكن استخدامه أيضًا لتفتيح البشرة من السمرة أو حروق الشمس.

يمكن للحليب الخام المبرد أن يشعر بالانتعاش في موسم الصيف هذا.

طريقة الاستخدام: خذي ملعقتين من الحليب الخام كل صباح في وعاء صغير. باستخدام كرة قطنية، اغمسيها في الحليب وضعي طبقة رقيقة على وجهك ورقبتك. اتركيه لمدة 10-15 دقيقة ثم اغسلي البشرة بالماء العادي.

2- العسل:

يستخدم العسل كعلاج منزلي للعديد من الالتهابات والمشكلات مثل التهاب الحلق أو نزلات البرد.

يمكن استخدام العسل أيضًا لترطيب البشرة وتوفير الغذاء لها، فهو يمكنه ترطيب البشرة وتقليل أي تقشير أو جفاف في الجلد.

طريقة الاستخدام: يمكنك استخدام العسل فقط على وجهك. خذي حوالي ملعقة صغيرة في وعاء واستخدمي أصابعك لنشر طبقة رفيعة ومتساوية على الجلد. ومع ذلك، إذا لم تكوني من محبي الالتصاق الذي يسببه العسل، يمكنك إضافة العسل في مكونات، على سبيل المثال، يمكنك إضافة العسل إلى عبوة وجه الأرض الممتلئة، أو دقيق غرام أو الكركم، لتحويل المسحوق إلى معجون.

3- دقيق الغرام:

يوصى باستخدام دقيق الغرام لتنظيف بشرتك أو تقشيرها، كما يستخدم معجون دقيق الغرام، لإزالة الجلد الميت وحتى نمو الشعر المتناثر.

طريقة الاستخدام: يمكنك تحضير عبوة من دقيق الغرام والكركم والعسل أو عصير الليمون وتطبيقها على الوجه. بمجرد الجفاف، استخدمي القليل من الماء في كل مرة وقومي بإزالة العبوة أثناء فرك وجهك. يمكنك أيضًا أن تأخذي معجونًا صغيرًا في كل مرة وتفركي وجهك مباشرة. الخيار الثالث هو صنع الأوبتان بدقيق الغرام واستخدام الزيت لتنظيفه.

4- السكر:

حبيبات السكر هي مقشر آخر شائع جدًا، حيث تساعد أيضًا على إزالة الجلد الميت والأوساخ من الجلد. تقشير السكر شائع الاستخدام على الشفاه.

طريقة الاستخدام: اخلطي حبيبات السكر الصغيرة، أو السكر البودرة مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون، وخففيها بالماء. اخلطي المزيج جيدا. استخدمي المزيج لفرك وجهك ورقبتك. لعمل مقشر للشفاه، أضيفي حبيبات السكر مع القليل من زيت جوز الهند، واستخدميه لإزالة الأوساخ والجلد الميت من شفتيك.