كيف يحتفل أبناء الأثرياء برفع الحظر؟

عاد الكثير من أبناء الأثرياء لنمط الرفاهية التي كانوا يعيشونها قبل أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، وتسبب في توقف معظم الأنشطة الحياتية حول العالم لأشهر.

ورصد تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية جانبا من حياة الترف التي تظهر على أبناء الأغنياء في جميع أنحاء العالم وكيف يحتفلون بإنهاء الإغلاق.

وتقول الصحيفة إن أبناء الأغنياء انطلقوا في رحلات التسوق المصممة والطائرات الخاصة والأقنعة المرصعة بالماس احتفالا برفع الحظر.

وتشمل مظاهر الترف التي يقضيها هؤلاء، العديد من الأنشطة الحياتية الفارهة، منها سفر آلاف الأميال في سيارات باهظة الثمن والاستلقاء على سرير للاستمتاع بالشمس فى فنادق خمس نجوم.

A toast to freedom: Rich Kids of Instagram celebrate the loosening of lockdown restrictions https://t.co/VlgVqKzZzZ — Daily Mail Online (@MailOnline) July 3, 2020

ولفتت الصحيفة إلى أن أبناء الأثرياء حول العالم كانو حريصين على تعويض الوقت الضائع فى الإغلاق، مشيرة إلى أنه من بين الصور الأكثر إسرافا هو رجل الأعمال الذي حرص على تطبيق التباعد الاجتماعى بينه وبين فتاة يلتقيها وفصل فيما بينهما، سيارة رولز رويس الباخظة الثمن.

ومن بين الصور فتاة ثرية تحتضن كلبها بينما كانت تصعد على متن طائرة خاصة للسفر أميالا.