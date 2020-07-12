"تهديد بالقتل"... كواليس خطيرة يكشفها فيلم جريمة فيلا نانسي عجرم

كشف جيجي لامارا، مدير أعمال الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، أمس السبت، عن كواليس خطيرة من الفيلم الوثائقي الجديد الذي تروي فيه وزوجها طبيب الأسنان، فادي الهاشم، تفاصيل حادثة محاولة سرقة منزلهما، وسيعرض خلال الأيام المقبلة.

وقال لامارا في تصريحات لصحيفة "القبس" الكويتية إن نانسي عجرم وزوجها تعرضا لتهديد بالقتل، بعد الحادثة، موضحا: "لقد وصل الأمر إلى تهديد فادي ونانسي بالقتل من الشخص المقيم في ألمانيا".

وتابع في دفاعه عن الفيلم الوثائقي " الرواية الكاملة "، الذي تعرض لانتقادات واسعة قبل بدء عرضه الخميس 16 يوليو/ تموز الجاري، أنه "انتشرت كثير من الأقاويل بينما التزم فادي الهاشم الصمت، لذلك من حقه أن يظهر ويفند ويسكت كل من تحدث دون وجه حق بأمور غير صحيحة، ويرد أيضا على بعض النقاط.

وبحسب الصحيفة الكويتية، فإن التهديد بالقتل طال نانسي عجرم وأسرتها من شخص يدعى وسيم زكور، يزعم أنه صحفي سوري يعيش فى ألمانيا، الأمر الذي دفع محاميها جابي جرمانوس، إلى اتخاذ إجراء قانوني ضد زكور، وذلك على إثر تهديده بقتل الفنانة أو زوجها وإحدى بناتها.

وطالب جيجي لامارا مدير أعمال نانسي عجرم الجميع بعدم الحكم على الفيلم قبل مشاهدته، قائلا: "أتمنى أن تشاهدوا جميعا المقابلة قبل الحكم عليها طوال الفترة الماضية، لم يتحدث فادي، والآن من حقه التوضيح والإجابة على كثير من التساؤلات"

ويعرض فيلم "الرواية الكاملة" حصريا عبر منصة "شاهد في آي بي"، التي طرحت، اليوم الأحد، إعلانه الترويجي، وتظهر فيه عجرم تقول: "دقائق مرت كسنة".

وأثار الفيلم عاصفة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقادات واسعة ما بين مؤيد لمحتوى لم يعرض بعد، ومهاجم لفكرة استغلال الأمر فنيا، لا سيما أن القضية ما زالت منظورة امام القضاء ولم يسدل الستار عليها بعد.

وقالت منصة "شاهد" في تقديمها لفيلم "الرواية الكاملة" إنه "سيعرض الرواية الكاملة لقصة هزت المجتمع اللبناني والعربي، وتحولت إلى قضية رأي عام شغلت الإعلام والناس، وبقيت مفتوحة على احتمالات وتساؤلات كبيرة دون أجوبة حاسمة".

وأشارت إلى أنه سيشارك في تقديم الفيلم التسجيلي فادي الهاشم زوج نانسي عجرم والمطربة اللبنانية بنفسها.

يشار إلى أن فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة في لبنان قد تعرضت لـ"محاولة سرقة" في شهر يناير/ كانون الثاني، وفقا لرواية نانسي وزوجها، من قبل محمد حسن الموسى، انتهت بإطلاق نار ومقتل الموسى على الفور على يد زوجها فادي الهاشم.

وكان الادعاء العام اللبناني أحال فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم، إلى التحقيق بعد الحادث، بفعل القتل قصدا في حال الدفاع عن النفس.

وأحدثت القضية حالة من الجدل كون القتيل سوري الجنسية، وهو ما أثار حفيظة البعض، والتي وصلت إلى اتهام البعض بأن جنسية القتيل أثرت في سير التحقيقات، واستغلاله من قبل البعض لوصف السوريين بالمجرمين، وهو ما دفع فنانين سوريين لمهاجمة ردة الفعل تلك.

ووفقا لقناة "إل بي سي"، كشفت التحقيقات عن أن القتيل بحث عن النجمتين نجوى كرم وهيفاء وهبي، عبر الإنترنت، وسعى لمعرفة مكان إقامتهما.