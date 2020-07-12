آخر تطورات الحالة الصحية لأميتاب باتشان وأسرته بعد الإصابة بكورونا

وجه أشهر نجوم السينما الهندية أميتاب باتشان، رسالة إلى كل شخص كان يدعو له ولابنه أبهيشيك، وزوجة ابنه آيشواريا راي باتشان، وابنتها، بعدما تم إعلان إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

ذكرت ذلك صحيفة "هندوستان تايمز"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن أميتاب باتشان، وجه رسالة شكرا لكل شخص دعا له ولأفراد أسرته بعدما ثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ولفتت الصحيفة إلى أن أميتاب باتشان أعرب عن عرفانه لكل من أظهروا حبهم ودعوا له ولأفراد أسرته بالشفاء، مشيرا إلى أنه يود أن يشكر كل واحد منهم على حدى.

وتابع: "لن أستطيع أن أوفي ما أظهرتموه من حب تجاهنا، لكنه يتوجب علي أن أقف أمامكم مقرا بهذا الحب لأقول: شكرا لحبكم الأبدي".

وأثبتت الفحوص إصابة نجمة بوليوود، آيشواريا راي باتشان، وابنتها، بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، بعد يوم من نقل والد زوجها وأشهر نجوم السينما الهندية أميتاب باتشان، وزوجها الممثل أبهيشيك للمستشفى لتلقي العلاج.

وأظهرت نتائج الاختبار أن أشواريا راي وابنتها آراديا مصابتان بالفيروس التاجي، وتم اختبارهما بعد الكشف عن إصابة زوجها النجم أبهيشيك باتشان ووالده أميتاب باتشان، أمس السبت، بحسب صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية.

فيما جاءت نتيجة حماتها، الممثلة جايا باتشان، "سلبية"، ولكن سيتم اختبارها مرة أخرى في وقت لاحق.

وبحسب الصحيفة الهندية، فقد تم اختبار إجمالي 16 شخصا من عائلة أميتاب باتشان، بما في ذلك الحراس والخدم.

وبما أنه لم تظهر أعراض للمرض على أشواريا راي وابنتها، فسيتم أخذ تصريحا كتابيا منهما إذا كانوا يريدان العلاج في المنزل، وإلا سيتم نقلهم أيضا إلى المستشفى.

وتم تعقيم مسكن أميتاب باتشان صباح اليوم الأحد، وتم الإعلان عنها "كمنطقة احتواء"، ولن يسنح بالدخول أو الخروج من المنزل، فيما قامت الشرطة بتحصين المكان، وسيتم السماح بتوريد للمنزل المواد الأساسية فقط.

أما عن آخر مستجدات الحالة الصحية لأميتاب باتشان (77 عاما)، فقد صرح مسؤولون بمستشفى نانفاتي التخصصي التي يرقد فيها حاليا لتلقي العلاج أن حالته مستقرة مع أعراض خفيفة، وتم إدخاله في وحدة عزل.