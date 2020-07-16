تعرف على صاحب الـ 8 سنوات الذي ربح 26 مليون دولار

وبحسب وكالة "رويترز"، تمكن صاحب الثمانية أعوام، والذي يستعرض لعبه على قناته من جني 26 مليون دولار كصاحب أعلى دخل من صناعة المحتوى على الإنترنت في 2019، ولديه الآن 25.7 مليون مشترك.

ومنذ أن بدأت إجراءات العزل العام للحد من انتشار فيروس كورونا، عمد كاجي إلى التركيز على محتوى يدور حول الأنشطة المرحة داخل المنزل ومقابلات تعليمية مع خبراء الفيروسات.

وقال كاجي: "عندما كنت في الثالثة شاهدت مجموعة من الأطفال الصغار الآخرين على يوتيوب وسألت والدتي عما إذا كان بإمكاني فعل ذلك أيضا فأجابتني بنعم".

وتأمل الأسرة إلى توسيع "عالم رايان" ليصل إلى الجمهور العالمي بتصوير مقاطع مصورة باللغتين الإسبانية واليابانية.

وفي الوقت الحالي، يتوسع كاجي أيضا خارج حدود قناته، إذ أطلق منتجات تجارية عبارة عن فرشاة ومعجون أسنان يحملان اسمه.