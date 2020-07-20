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    اختبارات - لقاح مضاد فيروس كورونا، أبريل 2020

    8 حيل سحرية لجعل رئتك تعمل بطاقتها القصوى وسط جائحة "كوفيد 19"

    © AP Photo / Sakchai Lalit
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    تعتبر الرئتين من أهم أعضاء الجسم، لأنها توفر الأكسجين اللازم لعمل جميع وظائف الجسم، لكن المشكلة أنها مثلها مثل باقي أجزاء الجسم تنخفض وظائفها مع تقدم العمر، مثلها مثل القلب والمفاصل.

    يقول خبراء الصحة إن سعة الرئة تزداد تدريجيا وتصل ذروتها عند بلوغ الشباب، ثم تنخفض تدريجيا ببطء مع تقدم العمر، لكن وسط جائحة كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، هناك حاجة ماسة إلى زيادة طاقة الرئة وجعلها تعمل في أكفأ حالاتها.

    ويؤثر التغيرات الفيزيولوجية والمرضية على قدرة الرئة مثل التدخين أو تلوث الهواء أو التهابات الجهاز التنفسي المتكررة، لذلك يحتاج الإنسان إلى طرق جديدة مختلفة لإعادة شباب الرئة.

    خضراوات
    © AFP 2020 / Ludovic MARIN / AFP
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    يقدم موقع "تايمز نيوز ناو" مجموعة من الطرق والحيل السحرية لزيادة سعة وحركة ونشاط الرئة، وتقديمها أداء أفضل وسط جائحة "كوفيد 19".

    وجاءت تلك الحيل على النحو التالي:

    1- ممارسة الرياضة:

    ممارسة الرياضة مثل المشي السريع أو الجري أو السباحة أو ركوب الدراجات، تساعد على تحسين قدرة الرئة.

    ولكن لا يجب على المرء أن ينغمس في تدريبات الوزن المكثفة أو التمارين عالية الكثافة لتحسين قدرة الرئة.

    2- الأدوية:

    يجب على أولئك الذين يعانون من الربو الناجم عن ممارسة الرياضة تناول الأدوية المناسبة على النحو المنصوص عليه، والإحماء المناسب قبل ممارسة الرياضة.

    3- تدريبات التنفس:

    تدرب على تقنيات التنفس العميق، وخاصة أولئك الذين يعانون من انتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية والربو - كما يجب على أولئك الذين ليس لديهم مثل هذه المشاكل أن يحذوا حذوهم.

    تلك التقنية تسمى التنفس البطني تعزز عملية الاستنشاق الأعمق. هذا يعزز عضلة الحجاب الحاجز التي تفصل أعضاء المعدة عن الرئتين.

    4- نظام غذائي:

    يساعد اتباع نظام غذائي متوازن مع الكمية المناسبة من البروتينات ومضادات الأكسدة على تقوية عضلات الجهاز التنفسي ومناعة الرئة أيضًا.

    5- المياه:

    اشرب كمية كافية من الماء للبقاء رطبًا، وهو مهم بنفس القدر بالنسبة للرئتين كما هو الحال بالنسبة لبقية الجسم.

    6- التطعيمات:

    يجب تطعيم الأشخاص الذين يعانون من الحساسية أو أي مرض في الرئة للالتهاب الرئوي والأنفلونزا بانتظام كما هو موصى به.

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    © REUTERS / AJENG DINAR ULFIANA
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    7- الكمامة:

    يؤثر التلوث الداخلي أو الخارجي أيضًا سلبًا على سعة الرئة.

    بالنسبة للتلوث الخارجي، ارتدي قناعًا في جميع الأوقات أثناء الخروج في الهواء الطلق.

    8- التخلص من الوزن الزائد:

    يقلل الوزن الزائد أيضًا من قدرة الرئة لأن دهون البطن لا تسمح بتوسيع الرئة بشكل صحيح.

    الأكل الصحيح، وممارسة الرياضة بشكل جيد، وتجنب أي شكل من أشكال الاستنشاق السامة هو الشعار الأساسي للحصول على قدرة رئوية صحية.

    الممنوع الرئيسي:

    إن أول شيء يجب تجنبه للحفاظ على قدرة الرئة هو التدخين. يؤدي التدخين النشط والسلبي على حد سواء إلى انخفاض سريع في سعة الرئة، التي لا رجعة فيها بعد نقطة معينة. تجنب أيضًا منتجات التبغ الأخرى، مثل النرجيلة (الشيشة) والتدخين الإلكتروني التي تضر أيضًا بسعة الرئة.

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    الكلمات الدلالية:
    عدوى الجهاز التنفسي, عدوى, رئة المدخنين, سرطان الرئة, فيروس كورونا
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