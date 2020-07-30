حليمة بولند تخرج عن صمتها بشأن التحفظ على أموالها ومنعها من السفر... فيديو

علقت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، بشأن حظرها من بين 10 مشاهير من السفر مع التحفظ على أموالها.

قالت بولند عبر حسابها على موقع "سناب شات"، "أولا أحب أشكر كل اللي سألوا عني في كل أنحاء الدول العربية، ثانيا الحمد لله أننا في دولة مؤسسات ودستور وقانون وما في أحد فوق القانون لأننا كلنا سواسية ونحترم نزاهة القانون الكويتي".

ونوّهت حليمة بولند إلى أنه قبل تقريبا أسبوعين تكلمت في برنامجها "هنا الكويت" وطالبت بسن قوانين صارمة لمحاربة الفساد المتمثل في جريمة غسيل الأموال، وتابعت أنها اليوم تشكرهم على محاربة الفساد.

وأردفت: "والله لو أنا مشاركة في هذه الجريمة الشنيعة تجاه وطني فأتمنى أن أكون أول وحده أحاسب ويتخذون اتجاهي العقوبة الشديدة".

وقررت دولة الكويت، يوم السبت، حظر 10 مشاهير من السفر مع التحفظ على أموالهم، وجاءت الإعلامية الشهيرة حليمة بولند ضمن القائمة.

جاء قرار النائب العام في الكويت المستشار ضرار العسعوسي، بعد تضخم أرصدتهم البنكية.

وأمر النائب العام الكويتي، بعد تحقيقات على مدى شهور واستدعاءات لأطراف ذات صلة، بالتحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر، حيث جمدت البنوك أرصدة المشاهير، كما قامت وزارة الداخلية بتعميم أسمائهم على المنافذ البرية والجوية.

وجاءت أسماء المشاهير الـ 10 على النحو التالي، "يعقوب بوشهري، فوز الفهد، دانة الطويرش، مشاري بو يابس، حليمة بولند، عبد الوهاب العيسى، فرح الهادي، جمال النجادة، شفاء الخراز، مريم رضا".