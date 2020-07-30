محمود كهربا يفضح برنامج "رامز مجنون رسمي"... فيديو

كشف لاعب النادي الأهلي المصري، محمود كهربا، أن ردود فعله في الحلقة التي حل فيها ضحية ببرنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" في رمضان 2020 كانت مجرد تمثيل.

وأشار كهربا أثناء استضافته في برنامج "البيت الكبير" المذاع على فضائية "الأهلي"، أمس الأربعاء، إلى أنه كان على علم بمقلب "رامز مجنون رسمي"، ولفت إلى أنه يرغب في خوض تجربة التمثيل، لكن بعد اعتزاله كرة القدم، موضحا أنه لديه أصدقاء في الوسط الفني

وقال لمقدمي البرنامج الكابتن هاني رمزي وسهام صالح: "لو تابعتم ردود فعلي ستدركون أنني كنت أمثل بشكل جيد".

وتابع: "نفسى أتعلم التمثيل والله، ويمكن للجمهور الحكم على إمكانياتي في التمثيل من خلال مشاهدتي في برنامج رامز جلال فى شهر رمضان".

وتم عرض برنامج "رامز مجنون رسمي" عقب الإفطار مباشرة خلال شهر رمضان 2020 على قنوات "إم بي سي"، ومن أبرز ضيوفه ياسمين صبري وغادة عادل ومحمود كهربا وياسمين رئيس وأمينة خليل.