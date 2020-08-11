ابنة عبد الرحمن أبو زهرة تتوعد

توعدت ابنة الفنان المصري، عبد الرحمن أبو زهرة، اليوم الثلاثاء، صاحب حساب مزيف باسمه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وبحسب موقع "في الفن" المصري، جاء في الحساب تغريدة على لسان أبو زهرة، قال فيها: "بعد إذن أي أحد يرى هذه التغريدة يعمل لها ريتويت.. أنا أبحث عن عمل لأن لم أصبح قادر على العيشة.. من 3 سنوات وأنا جالس فى المنزل.... وحرفيا لا أستطيع توفير طعاما لي... أنا تعبت من الجلوس بالمنزل .. أي وظيفة لكن تكون آدمية ومحترمه تحترم ما قدمته من تاريخ".

ونفت سحر عبد الرحمن أبو زهرة ما جاء في التغريدة، وقالت لصاحب الحساب المزيف عبر حسابها على موقع "تويتر": "هذا الحساب مزيف وأنا ابنة عبد الرحمن أبو زهرة وسأتقدم فيك ببلاغ في مباحث الإنترنت".

بعد إذن اى حد يشوف التويته دى يعملها رتويت..

انا ابحث عن عمل لأن مبقتش قادر على العيشه.. من ٣ سنوات وانا قعد فى البيت.... وحرفياً مبقتش لاقى آكل...

انا تعبت من القعده بالبيت .. اى حاجه بس تكون آدميه ومحترمه تحترم ما قدمته من تاريخ. — عبد الرحمن أبو زهرة (@Abozhraao) August 11, 2020

وأكدت في تغريدة أخرى: "الأستاذ عبد الرحمن أبو زهرة ليس له حساب على "تويتر" وهناك حساب غير حقيقي باسمه، ومن أنشأ هذا الحساب سوف يلاحق قانونيا، وكل ما ينشر بهذا الحساب غير حقيقى ومحض افتراءت".

الاستاذ عبد الرحمن ابوزهره ليس له حساب على تويتر

وهناك اكونت غير حقيقى بأسمه ، ومن أنشأ هذا الأكونت سوف يلاحق قانونيا ، وكل ماينشر بهذا الأكونت غير حقيقى ومحض أفتراءت pic.twitter.com/I9mMUFywOi — sahar Abouzahra (@SaharAbouzahra) August 11, 2020

​يشار إلى أن عبد الرحمن أبو زهرة أكد أن تصريحاته الأخيرة بشأن شكواه من قلة الأعمال الفنية المعروضة عليه أسيء فهمها، معربا عن حزنه من ردة الفعل التي حدثت تجاهها.

ونفى أبو زهرة في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، إصابته بالاكتئاب، موضحا أن بعضهم تصور ذلك بسبب عدم عمله في الفترة الأخيرة.

وقال: "الناس تشكر في بشكل جميل، لكني لا أرى انعكاسا لهذا في أعمال فنية تسند لي، رحيل زوجتي سبب حزني الرئيسي وليس له علاقة بالعمل الفني".

أضاف: "ربنا يصبرني على فراق زوجتي، لا أستطيع أن أعيش، هذه هي قضيتي الأصلية، أنا حاليا وحيد كنت قبل ما أذهب إلى العمل كنت أقول لزوجتي ادعي لي يا سلوى، أما الآن قبل مغادرتي للمنزل أنظر إلى صورتها وأقول لها ادعي لي يا سلوى، إنه زواج عمره 56 عاما".

وبيّن أنه لم يشتك قط من عدم عمله، وإنما كان يقصد أنه حزين على صناعة الفن في مصر، وعدم اهتمام باللغة العربية.

وتساءل الممثل المصري إن كانت هناك مؤامرة على جيله من جانب الفنانين الشباب في الوقت الحالي، قائلا: "تم اختزال الفن حاليا للشباب الذين أصبحوا يهتموا بالشكل وليس الجوهر"، وتابع: "أما نحن أصحاب التاريخ لا أحد يسأل فينا، ولو سألوا يعطونا عدد محدد من المشاهد لا تتجاوز حلقة أو حلقة ونصف".

وأشار عبد الرحمن أبو زهرة (86 عاما) إلى أنه لا يقل موهبة عن الممثل الأمريكي الحائز على جائزة أوسكار، آل باتشينو، لافتا إلى أنه مازال يُكتب له والفنانين الكبار في هوليوود أعمال فنية حتى الآن.

وأردف: "مستواي الفني لا يقل عن كبار الفنانين بالخارج، وأنا يؤلمني جدا الكتابة للشباب فقط، بينما نحن نجلس في المنزل".

يشار إلى أنه من بين أهم أعمال عبد الرحمن أبو زهرة الفنية مسرحية "زهرة الصبار" والمسلسل التلفزيوني "لن أعيش في جلباب أبي" من بطولة الراحل نور الشريف، والذي جسد في أحداثه دور تاجر الخردة "المعلم إبراهيم سردينة"، كما أنه لعب دور العم الشرير في النسخة المدبلجة بالعربية من فيلم الكرتون "لايون كينغ" من إنتاج "ديزني"، كما أنه شارك في بطولة فيلم "أرض الخوف" من بطولة الراحل أحمد زكي.