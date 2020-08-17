طفلة الـ"كونغ فو" تدور بجسمها 80 لفة في 60 ثانية... فيديو

تحتاج رياضة "كونغ فو" إلى لياقة بدنية عالية يمكن الوصول إليها بعد فترة طويلة من التدريب، الذي يجعل الجسم قادر على آداء مهام تلك اللعبة القتالية.

ورغم صعوبة التدريبات الخاصة بهذه اللعبة، إلا أن طفلة عمرها 5 سنوات فقط، وهي متدربة "كونغ فو" استطاعت أن تؤدي 80 لفة كاملة على ذراعيها ورجليها خلال 60 ثانية.

A rising #Kungfu star! 5-yr-old girl from N China's Shanxi can do over 80 back handsprings in 60 seconds. The girl has developed a consuming passion for all sorts of acrobatics tricks. pic.twitter.com/jrmanjS2tW — People's Daily, China (@PDChina) August 17, 2020

ويظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية كيف استطاعت تلك الطفلة أن تستخدم مرتبة عادية في الدوران بكامل جسمها لعشرات المرات دون أن تتوقف.

وتعتمد الرياضات القتالية على اللياقة البدنية العالية، ويتطلب إتقانها تدريبات شاقة تمنح اللاعب مرونة عالية وقدرة كبيرة على التحكم في أعضاء جسمه.

وتعد رياضة "كونغ فو" واحدة من أشهر الرياضات القتالية، التي نشأت في الصين وتحتاج إلى الجمع بين لياقة الجسم العالية والتركيز الذهني الكبير.