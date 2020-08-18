مصرع عروسين ليلة زفافهما إثر سقوطهما من أعلى جبل في السعودية... فيديو

وبحسب صحيفة "تواصل" السعودية، قال أحد الأقارب إن حفل الزفاف كان مساء أمس الاثنين، بعد تأخره ما يقارب 9 أشهر ثم تأجيله بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وأشار إلى أنه عقب انتهاء الحفل قرب منتصف الليل، كان العروسان في طريقهما للنزول من موقع الحفل في أحد جبال محافظة هروب، وسلكا إحدى الطرق الجبلية إلى الفندق.
حادث مؤلم في جازان.. وفاة عروسين في ليلة زفافهما بعد سقوط مركبتهما بمنحدر جبلي (فيديو وصور)https://t.co/wKsxP54Bt3#عروسين_طريق_الفقاره #جازان #عاجل pic.twitter.com/WK3GejBt58— صحيفة تواصل (@twasulnews) August 18, 2020
وفي منتصف الطريق، انحرفت مركبتهما وسقطت في منحدر جبلي وعر لعشرات الأمتار، مما أدى إلى وفاتهما.
وتمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال جثمان العروسين حوالي الساعة السابعة صباح اليوم التالي، وتم نقلهما إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات.
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