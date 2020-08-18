مصرع عروسين ليلة زفافهما إثر سقوطهما من أعلى جبل في السعودية... فيديو

نجحت قوات الدفاع المدني في منطقة جازان السعودية، في انتشال جثمان عروسين سقطا في منحدر جبلي أثناء نزولهما من جبال محافظة هروب، وهما في طريقهما لأحد الفنادق عقب انتهاء حفل زفافهما.

وبحسب صحيفة "تواصل" السعودية، قال أحد الأقارب إن حفل الزفاف كان مساء أمس الاثنين، بعد تأخره ما يقارب 9 أشهر ثم تأجيله بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه عقب انتهاء الحفل قرب منتصف الليل، كان العروسان في طريقهما للنزول من موقع الحفل في أحد جبال محافظة هروب، وسلكا إحدى الطرق الجبلية إلى الفندق.

وفي منتصف الطريق، انحرفت مركبتهما وسقطت في منحدر جبلي وعر لعشرات الأمتار، مما أدى إلى وفاتهما.

وتمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال جثمان العروسين حوالي الساعة السابعة صباح اليوم التالي، وتم نقلهما إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات.