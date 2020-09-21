شاهد... ابنة أحمد حلمي ومنى زكي في أحدث ظهور لها

وانتشرت المقاطع المصورة لابنة أحمد حلمي بصورة واسعة بسبب عدم ظهورها لسنوات، ولكن لوحظ وجودها مع والديها في السنوات الأخيرة بسهرات ومناسبات اجتماعية.

وتظهر لي لي أحمد حلمي في مقاطعها المصورة على تطبيق "تيك توك" وهي تؤدي مقاطع من أغاني أجنبيه شهيرة بصحبة كلبها.

وكانت ابنة أحمد حلمي كشفت في أول لقاء تلفزيوني لها العام الماضي 2019، عن موهبتها الفنية، فأشارت إلى أنها منذ الصغر تحب الرسم، بكل أشكاله، ولفتت إلى أن والدها ساعدها كثيرا على تنمية موهبتها، خاصة أنه يجبد هو الآخر هذا الفن من الرسم.

وأضافت "لي لي"، خلال حديثها لبرنامج "ترندنغ"، المذاع على فضائية "إم بي سي 4"، أن والدها الفنان أحمد حلمي ووالدتها الفنانة منى زكي، يحرصان دائما على عرض رسوماتها الجيدة على أصدقائهما، مؤكدة أنها تشغل وقت فراغها في الرسم، وفي نفس الوقت حريصة على الاهتمام بدراستها.

وأوضحت أن والدها الفنان أحمد حلمي نصحها ببيع لوحاتها الفنية، ولكنها كانت ترغب في الإبقاء عليها، وعدم عرضها للبيع، لارتباطها بكل لوحة، حتى اقتنعت مؤخرا بنصيحة والدها وأصبحت تبيع هذه اللوحات.

يشار إلى أن أحمد حلمي ومنى زكي لديهما 3 أبناء، هما الابنة الكبرى، لي لي، وسليم، ويونس الذي رزقا به في 2017.

وتزوج أحمد حلمي من منى زكي في عام 2002، وبعد عام رزقا بابنتهما الأولى لي لي.