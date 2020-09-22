أسماء جلال تغرد عن "حكايات بنات الجزء 5"

نشرت الفنانة المصرية أسماء جلال، إحدى بطلات مسلسل حكايات بنات "الجزء الـ 5"، صورة من كواليس المسلسل على موقع "انستغرام".

وتضمن منشور الفنانة المصرية على "انستغرام" صورة لها بفستان زفاف وعلقت على الصورة: "أيه رايكوا في مفاجأة أول حلقة؟".

وتعرض شبكة قنوات "ON" أولى حلقات الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات" بعد انتهاء تصويره.

يأتي ذلك استكمالا لنجاح الجزء الرابع من العمل الذي عرض خلال الأشهر الماضية.

وأبطال الجزء الخامس من "حكايات بنات 5" هم ميرنا نور الدين وهند عبدالحليم وهاجر أحمد وأسماء جلال وأحمد كرارة وحازم إيهاب وخالد منصور، وليلى حسين ومحمد إبراهيم.