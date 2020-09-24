الراقصة فيفي عبده تثير تفاعلا واسعا بطريقة احتفالها باليوم الوطني للسعودية... فيديو

انضمت الفنانة المصرية فيفي عبده، إلى العديد من الفنانين العرب الذين حرصوا على تهنئة المملكة العربية السعودية بمناسبة حلول يومها الوطني الـ90، لكن بطريقتها الخاصة.

شاركت فيفي عبده مقطعا مصورا لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" وهي تؤدي وصلة رقص على أنغام إحدى أغنيات المطرب السعودي محمد عبده.

وكتبت فيفي عبده مع المقطع المصور: "تحياتي للسعودية الأغنية دي أغنية ايوه للفنان محمد عبده بحبكم"، على حد تعبيرها.

View this post on Instagram A post shared by Fifi Abdou (@fifiabdouofficial) on Sep 22, 2020 at 3:23pm PDT

وأثارت تهنئة فيفي عبده بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90 تفاعلا واسعا من جانب متابعيها، الذين أجمع عدد كبير منهم أنها تشبه في المقطع المصور المطربة المصرية، نجاة الصغيرة.

وكان من بين الذين عبروا عن إعجابهم برقص فيفي عبده، الإعلامية السعودية لجين عمران، بينما كتبت المستخدمة "_themanar": "حبيبتي يا أحلى فوفا"، وكتبت المستخدمة "sinorita_asmaa": "يعجبني ثقتك بنفسك".

وكتبت المستخدمة "memozaya": "جميلة هنا ما شاء الله"، بينما يرى حساب "tidoumimi" أن "فيفي عبده هي أجمل امرأة في مصر"، بينما سألت "shahd_elsayedd_" الفنانة إن كانت تتقدم في السن أن العكس.

يشار إلى أن العديد من الفنانين هنأوا السعودية وقياداتها بيومها اليوطني الـ90، ومنهم الفنانة اللبنانية إليسا التي غردت عبر حسابها على موقع "تويتر": "بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 90، بحب وجّه تهنئة قلبية صادقة للمملكة، قيادة، وحكومة، وشعباً، وأصدقاء. الله يحمي قيادتكم وبلادكم، ويعزّز دوركم الريادي في المنطقة والعالم. شكراً لوقوفكم دايماً مع لبنان في كل الظروف!".

بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 90، بحب وجّه تهنئة قلبية صادقة للمملكة، قيادة، وحكومة، وشعباً، وأصدقاء. الله يحمي قيادتكم وبلادكم، ويعزّز دوركم الريادي في المنطقة والعالم. شكراً لوقوفكم دايماً مع #لبنان في كل الظروف!#اليوم_الوطني_السعودي_90 #همة_حتى_القمة #سارعي — Elissa (@elissakh) September 22, 2020

كما كتبت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على "تويتر": "كل سنة وكل أصحابي وحبايبي وأهلي في السعودية طيبين بمناسبة العيد الوطني السعودي الـ90 وحشتوني ويارب إن شاء الله نتجمع قريب على خير".

كل سنة وكل أصحابي وحبايبي وأهلي في السعودية طيبين بمناسبة #العيد_الوطني_السعودي90، وحشتوني ويارب إن شاء الله نتجمع قريب على خير 🇸🇦💚 — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) September 22, 2020

​وتحتفل السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام، وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، ويقضي بتحويل اسم الدولة من (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى المملكة العربية السعودية، ابتداء من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351هـ الموافق لـ23 سبتمبر/ أيلول 1932.