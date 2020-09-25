ممثلة أمريكية تلجأ إلى "حيلة جديدة" من أجل دفع معجبيها للتصويت في الانتخابات الرئاسية

لجأت الممثلة الأمريكية، كيري واشنطن، إلى حيلة لكي تشجع من خلالها معجبيها وجمهورها على التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وشاركت كيري عبر حسابها على موقع "تويتر" رابطا تزعم فيه أنه يمكن من خلاله مشاهدة فيلما سينمائيا مستوحى عن مسلسلها التلفزيوني الشهير "Scandal" (الفضيحة)، ولكن عندما يتم النقر عليه ينقل إلى صفحة تساعد على تسجيل الأسماء للتصويت في الانتخابات الأمريكية.

SCANDAL THE MOVIE. Click the link for more info... https://t.co/4PWLyuy9Xd pic.twitter.com/pQgXR85v4o — kerry washington (@kerrywashington) September 22, 2020

وعرض مسلسل "Scandal" من نيسان/ أبريل 2012 حتى أبريل 2019، وأذيع في 124 حلقة عبر 7 مواسم.

وتجسد كيري واشنطن في أحداث المسلسل دور "أوليفيا بوب"، وهي المستوحاة بشكل جزئي من جودي سميث، المساعدة الصحفية للرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دابليو بوش.

​وأعلن الحزب الديمقراطي الأمريكي، يوم 19 أغسطس/ آب، ترشيح جو بايدن رسميا للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، وأكد بايدن يوم 21 أغسطس، قبوله رسميا ترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب رئيس الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تجري انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، التي يتنافس فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري، مع جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي، وهما أبرز المرشحين في تلك الانتخابات.