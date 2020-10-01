كيف تصنع أطعمة شهية خارج المنزل... فيديو

يعشق بعض الناس رحلات السفاري والإقامة لبعض الوقت في مناطق لا توجد فيها أية خدمات معيشية، وهو ما يمثل تحديا بالنسبة لهم.

ونتيجة لتلك الظروف يغيرون عاداتهم الغذائية بطريقة ملحوظة ويعتمدون على أنواع من الأطعمة التي يمكن تجهيزها دون الحاجة لكثير من الأدوات.

لكن مع تطور وسائل الطهي وابتكار أنواع جديدة من أدوات الطهي المحمولة أصبح بإمكان أي شخص أن يتناول ما يعشقه من وجبات شهية في أي مكان.

Cooking outdoors just got easier pic.twitter.com/b7ZbDnwpEU — Tech Insider (@techinsider) October 1, 2020

ونشر موقع "تيك إنسيدر" الأمريكي مقطع فيديو، قال إنه جعل عملية الطبخ خارج المنزل أكثر سهولة، مشيرا إلى أن جهاز جديد تم تصميمه يمكنه أن يساهم في صناعة أنواع مختلفة من الأطعمة الشهية.

وتم تصميم الجهاز الجديد ليكون قابل للطي ليصبح على شكل صندوق صغير يسهل حمله من مكان إلى آخر، بينما يوفر العديد من مزايا الطهي عندما تبدأ في فرده واستخدامه.

ويكون مع هذا الجهاز جهاز آخر على شكل إسطوانة متعددة المراحل تتحول إلى فرن بعدة أرفف يمكن استخدام كل منها لعمل نوع مختلف من الطعام.