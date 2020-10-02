أنا ولدت من 7 سنين... زينة تنشر صورة لابنيها التوأم زين وعز الدين

نشرت الفنانة المصرية زينة صورة لطفليها "زين وعز الدين" التوأم، بمناسبة عيد ميلادهما السابع، الموافق اليوم الجمعة 2 أكتوبر/ تشرين الأول.

وعلقت زينة على الصورة قائلة: "أنا أتولدت من 7 سنين لحظة ما أتولد زين وعز ولسه المشوار طويل، يارب احميهم واحفظهم، يارب طول في عمري وقدرني أسعدهم وأربيهم أحسن تربية وأطلعهم رجالة ينفعوا نفسهم وبلدهم".

وأضافت: "أحمدك وأشكرك يارب لا أملك غير الشكر لله وحده، كل سنة وأنتم طيبيين، العمر كله يارب، والصحة والستر والسعادة والنجاح والفلاح لأولادي وكل الأطفال، ربنا يحفظهم".

وفي وقت سابق، قضت محكمة مصرية، بإلزام الممثل المصري، أحمد عز، بدفع مبلغ 41 ألف جنيه إسترليني (50 ألف و608 دولار أمريكي)، قيمة المصروفات الدراسية لتوأم الفنانة زينة.

وتشمل تلك المصاريف عن العامين الدراسين (2018-2019)، و(2019-2020)، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

كما جاء في قرار محكمة أسرة مدينة نصر بإلزام أحمد عز بدفع مبلغ 42 ألف و350 جنيه مصري قيمة مصروفات الانتقال عبر الأتوبيس المدرسي، وكذلك التكفل بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وبحسب موقع بوابة "أخبار اليوم"، قدم المحامي في الجلسة حافظة مستندات عن تحريات حول ممتلكات وأعمال الفنان أحمد عز الأخيرة وأجورها.

وذكر الموقع أن "التحريات أفادت بحصوله على أجر 4 مليون على فيلم الممر ومقابل حملة شركة we للاتصالات 21 مليون و500 ألف جنيه وفيلمي "أولاد رزق" الجزء الأول والثاني 10 ملايين جنيها، ومسلسل أبو عمر المصري 12 مليون جنيها، وقام الفنان عز بعمل مسرحية بالسعودية مقابل أجر مليون دولار".

وكانت المحكمة قد حكمت، بإلزام عز بأن يؤدي للفنانة زينة 30 ألف جنيه زيادة في نفقة ولديهما، لكن زينة قدمت طعناً بالاستئناف على الحكم، لأن المبلغ لا يتناسب مع ما يتقاضاه عز، وفي المقابل قدم الأخير استئنافا طلب خلاله تخفيض مبلغ النفقة.

يذكر أن أخر ما قدمته زينة كان مسلسل "جمع سالم"، في الموسم الرمضاني الماضي، وهو من بطولة دلال عبد العزيز وريم البارودي ومحمد ‏شاهين ومحمد علاء ورنا سماحة، ‏تأليف ‏محمد ‏ناير ‏وإخراج ‏إيمان ‏حداد.