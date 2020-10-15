عجوز شجاعة تتصدى للص يحاول الفرار... فيديو

استطاعت سيدة عجوز أن تتصدى للص يحاول الفرار من إحدى المحال التجارية بعد سرقتها، وتمكنت من إسقاط الغطاء الذي يحاول الاختفاء به.

ونشرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية مقطع فيديو يرصد لحظة تصدي السيدة العجوز للص، الذي يحاول الفرار من المكان متخفيا حتى لا يتم اكتشافه.

An 83-year-old Staffordshire woman has won a bravery award after she chased a robber from her newsstand by repeatedly hitting him with her walking stick.



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وتقول الشبكة إن السيدة التي تبلغ من العمر 83 عاما، كانت تقف في مكان بيع الصحف التابع لها، عندما باغتها الرجل وحاول الفرار بعيدا عن أعين الكاميرات.

وتضيف: "تمكنت السيدة من اللحاق به وضربه عدة مرات بواسطة عصى تستخدمها في المشي حتى أسقطته أرضا".

ويظهر الرجل في الفيديو واضعة غطاء أزرق على رأسه أثناء الخروج من المكان حتى لا يتم اكتشافه، بينما استطاعت السيدة العجوز أن تسقط هذا القناع من على رأسه.