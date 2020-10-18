بطة تصيب نمرا بالإحباط وتشعره بالفشل... فيديو

يعد النمر من أقوى الحيوانات المفترسة على وجه الأرض، لكن القوة وحدها لا تكفي للوصول إلى الهدف.

ويبرز ذلك جليا في مقطع فيديو متداول على "تويتر" يرصد جانبا من معركة غير متكافئة بين نمر وبطة.

ورغم عدم وجود أي وجه للمقارنة بين الطرفين من ناحية القوة، إلا أن دهاء البطة جعلها تتفوق على قوة النمر وربما تصيبه بالقهر بعدما فشل عدة مرات في افتراسها بأنيابه.

وتظهر البطة خلف النمر في بركة ماء فيبدأ محاولته الأولى لافتراسها ظنا منه أنه سيحقق ذلك بسهولة لأنها ضعيفة ولا تقدر على مواجهته.

لكن ما حدث كشف كيف يمكن لكائن صغير ضعيف أن يحول دون فتك الحيوانات القوية بها إذا اعتمد على عقله أكثر من اعتماده على القوة.

Smart duck is fooling the big cat 😂 pic.twitter.com/2Uvx3ubEMs — Buitengebieden (@buitengebieden_) October 18, 2020

وتقوم تلك البطة الذكية بالدوران حول النمر والغطس تحت الماء ثم الظهور مكررة ذلك عدة مرات حتى أصابت النمر بحالة من الإحباط لفشله في الفتك بها.