سر وصف هالة صدقي نفسها بـ"الحوت الأزرق"... فيديو

نشرت الفنانة المصرية، هالة صدقي، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تستعرض فيه مهارتها في السباحة.

وعلقت الفنانة هالة صدقي على الفيديو، عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، قائلة: "ظهور الحوت الازرق بشواطئ مصرية، وتحيا مصر".

View this post on Instagram ظهور الحوت الازرق بشواطئ مصريه 🤣🤣🤣🤣وتحيا مصر A post shared by Hala Sedki (@halasedkiofficial) on Oct 22, 2020 at 6:51am PDT

وكانت صدقي، قد نشرت، أمس الأربعاء، صورة نادرة لها رفقة والديها وشقيقها وهي في مرحلة طفولتها، وعلقت: "عائلتي".

View this post on Instagram My family ❤️😇 A post shared by Hala Sedki (@halasedkiofficial) on Oct 20, 2020 at 2:54pm PDT

يذكر أن أخر أعمال هالة صدقي كان مسلسل "ليه لأ"، بطولة أمينة خليل، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، مريم الخشت، هاني عادل، عمر السعيد، تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، ومن إخراج مريم أبوعوف.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول الفتاة "عليا" التي قررت الفرار من حفل زفافها وسط دهشة الجميع، ثم تتخذ قرارا أخر وهو أن تستقل بحياتها بعيدا عن بيت أسرتها، لتخوض منذ ذلك الحين رحلتها الشخصية مع الحياة.