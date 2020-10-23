أحمد الفيشاوي يسخر من تشبيه محمد رمضان بمايكل جاكسون... فيديو

ونشر الفيشاوي مقطع فيديو على حسابه الرسمي بـ"إنستغرام" للمطرب الأمريكي الراحل مايكل جاكسون وهو يضحك بصورة هيستيرية.

وعلق عليها الفيشاوي بكتابة: "لما تسمع إن رمضان مايكل جاكسون مصر".

View this post on Instagram #rapgame #dissisnear A post shared by Ahmad AlFishawy (@fishawyofficial) on Oct 22, 2020 at 10:10am PDT

يأتي هذا في اطار الخلاف المحتد بين الفنانين وتبادلهم السخرية وانتقاد بعضهم بعضا على الملأ، خاصة بعد إعلان أحمد الفيشاوي تسجيل أغنية "نمبر 2" لانتقاد وصف محمد رمضان نفسه، بأنه "نمبر 1"، وهو ما دفع بمحمد رمضان أن يبادله الهجوم في أغنية قال له فيها "أخرك معايا يا فيشاوي صورة".

View this post on Instagram ☝🏽😜 #الدبابة قريباً #ثقة_في_الله_نجاح A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws) on Sep 21, 2020 at 8:36am PDT

وكان رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس قد وصف، في وقت سابق، الفنان محمد رمضان بأنه "مايكل جاكسون" مصر، بعدما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا للفنان المصري، محمد رمضان، وهو يتفاعل مع رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، في حفل غنائي أحياه في مدينة "زد" الترفيهية، التي يملكها ساويرس بمنطقة الشيخ زايد في مدينة 6 أكتوير.

محمد رمضان = مايكل جاكسون مصر .....نمبر ١ ....❤️ — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) October 2, 2020

ويظهر رمضان في المقطع المصور وهو يقفز من خشبة المسرح لكي يشارك ساويرس الرقص على أنغام أغنيته "يا حبيبي".

وقبل محمد رمضان رأس نجيب ساويرس تعبيرا عن سعادته البالغة بإشادته بأدائه في الحفل، قائلا له: "لم يقم أحد بتقديم هذا العرض من قبل سواء في مصر أو في أي مكان آخر، وربنا يساندك ومعاك دائمًا لأنك نموذج ناجح".