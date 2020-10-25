فيديو رهيب يرصد عاصفة رعدية من السماء

تعد العواصف الرعدية من أكثر الظواهر الطبيعية المرعبة التي تتزايد وتيرة حدوثها في الكثير من أنحاء العالم، حيث يمكن أن تتسبب في كوارث للبشر عندما تزداد قوة الرعد والبرق والأمطار المصاحبة لها.

ويعتاد البشر على مشاهدة العواصف الرعدية من الأرض وسماع أصوات الرعد الرهيبة المصاحبة لها ورؤية البرق الذي تتسبب في حدوثه على ارتفاعات كبيرة فوق سطح الأرض.

لكن المشهد يكون مدهشا عندما يتم رصده من السماء كما تقول مجلة "ناشيونال جيوغرافيك" العربية في تدوينة على صفحتها الرسمية على "تويتر".

ونشرت المجلة مقطع فيديو قالت إنه يرصد مشهد رهيبا لعاصمة رعدية تم تصويرها من السماء أثناء حدوث الرعد والبرق المصاحب لها.

وكتبت: "مشهد مثير للرهبة.. هل سبق أن شاهدت عاصفة رعدية من السماء؟".

وتابعت: "تلعب العواصف الرعدية دورا رئيسا في التوازن البيئي للكرة الأرضية، إلا أن التزايد المضطرد لقوتها أصبح بشكل تهديدا في الوقت ذاته محدثا أشكال الدمار مثل حرائق الغابات والفيضانات في أنحاء العالم".

مشهد مثير للرهبة.. هل سبق أن شاهدت عاصفة رعدية من السماء؟

تلعب العواصف الرعدية دورا رئيسا في التوازن البيئي للكرة الأرضية، إلا أن التزايد المضطرد لقوتها أصبح بشكل تهديدا في الوقت ذاته محدثا أشكال الدمار كحرائق الغابات والفيضانات في أنحاء العالم

الفيديو: Capt Matt#عقد_من_الإلهام pic.twitter.com/viHd8A3MqE — مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية (@NatGeoMagArab) October 25, 2020

وتكون العواصف الرعدية مصحوبة بسحب وتسبب هطول الأمطار التي تتساقط على الأرض في صور زخات من المطر أو الثلج أو الكريات الثلجية.