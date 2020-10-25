فيديو رهيب يرصد عاصفة رعدية من السماء

ويعتاد البشر على مشاهدة العواصف الرعدية من الأرض وسماع أصوات الرعد الرهيبة المصاحبة لها ورؤية البرق الذي تتسبب في حدوثه على ارتفاعات كبيرة فوق سطح الأرض.
ونشرت المجلة مقطع فيديو قالت إنه يرصد مشهد رهيبا لعاصمة رعدية تم تصويرها من السماء أثناء حدوث الرعد والبرق المصاحب لها.
وكتبت: "مشهد مثير للرهبة.. هل سبق أن شاهدت عاصفة رعدية من السماء؟".
وتابعت: "تلعب العواصف الرعدية دورا رئيسا في التوازن البيئي للكرة الأرضية، إلا أن التزايد المضطرد لقوتها أصبح بشكل تهديدا في الوقت ذاته محدثا أشكال الدمار مثل حرائق الغابات والفيضانات في أنحاء العالم".
مشهد مثير للرهبة.. هل سبق أن شاهدت عاصفة رعدية من السماء؟— مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية (@NatGeoMagArab) October 25, 2020
تلعب العواصف الرعدية دورا رئيسا في التوازن البيئي للكرة الأرضية، إلا أن التزايد المضطرد لقوتها أصبح بشكل تهديدا في الوقت ذاته محدثا أشكال الدمار كحرائق الغابات والفيضانات في أنحاء العالم
الفيديو: Capt Matt#عقد_من_الإلهام pic.twitter.com/viHd8A3MqE
وتكون العواصف الرعدية مصحوبة بسحب وتسبب هطول الأمطار التي تتساقط على الأرض في صور زخات من المطر أو الثلج أو الكريات الثلجية.
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