إنقاذ شخص من حادث سير في 13 ثانية... فيديو

شهد أحد الطرق في الصين حادثا مؤلما نتج عن انقلاب "تروسيكل كهربائي" على قائده أثناء قطع الطريق أمام مجموعة من السيارات.

ورصدت كاميرا مراقبة لحظة وقوع الحادث في مقطع فيديو نشرته شبكة تلفزيون الصين الدولية على صفحتها الرسمية على "تويتر".

وكتبت الشبكة: "انقلب "تروسيكل كهربائي" فجأة في أحد مفترقات الطرق، وعلق السائق تحته".

انقلب "تروسيكل كهربائي" فجأة في أحد مفترقات الطرق، وعلق السائق تحته. في هذه اللحظة الحرجة، نزل 10 أشخاص من سياراتهم فورا وقاموا برفع "التروسيكل" خلال 13 ثانية فقط، ونجحوا في إنقاذ السائق. pic.twitter.com/ddiCqOqvir — CGTN Arabic (@cgtnarabic) October 27, 2020

وتابعت: "في هذه اللحظة الحرجة، نزل 10 أشخاص من سياراتهم فورا وقاموا برفع "التروسيكل" خلال 13 ثانية فقط، ونجحوا في إنقاذ السائق".

ولفتت الشبكة إلى أن الحادث وقع في مقاطعة جيجيانغ الصينية، مشيرة إلى أن إنقاذ السائق تم في وقت قياسي.