آسر ياسين وعصابته يحاولون سرقة جوائز مهرجان الجونة... فيديو

وتضمن حفل ختام مهرجان الجونة مقدمة، ولكن أعلنت فيها المذيعة، عن سرقة جوائز مهرجان الجونة.

وظهر في الخلفية آسر ياسين مع عدد من نجوم مسلسل بـ"100 وش"، وهم يركضون ويحملون جوائز المهرجان بعدما تمكنوا من سرقتها.

ورافق آسر ياسين في سرقته، إسلام إبراهيم، ومصطفى درويش، وعلا رشدي، وزينب غريب، ودنيا ماهر، وحسن أبو الروس.

ولكن يظهر المقطع أنه عندما ركبوا السيارة، فوجئوا بأن السائق، هو انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة، ليأخذ منهم الجوائز المسروقة، ويعيدها مرة أخرى إلى المهرجان، ويعيد الممثلين وآسر ياسين إلى مقاعد المتفجرين.

وكان الفيديو أحد المقدمات الدعائية، خلال مهرجان الجونة، التي تحتفي بمسلسل بـ"100 وش"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

وتدور أحداث مسلسل "بـ 100 وش" حول مجموعة من النصابين المحترفين الذين يمارسون عمليات نصب متعددة من أجل تحقيق أحلامهم بالثراء.

​ومسلسل "بـ 100 وش" من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، ومن بطولة نيللي كريم وآسر ياسين وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى درويش وشريف دسوقي ودنيا ماهر وسلوى محمد علي وحنان يوسف، ومن إنتاج شركة "العدل جروب".

واختتم مهرجان الجونة السينمائي مساء اليوم، بعد مشاركة ما يقرب من 65 فيلما سينمائيا من 45 دولة، تم توزيعها على ثلاث مسابقات رسمية للمهرجان هي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة.

كما كرم مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، الفنان المصري خالد الصاوي، عن مشواره الفني، وذلك بمنحه جائزة مهرجان الجونة السينمائي للإنجاز الإبداعي.