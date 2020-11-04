"مثل أفلام الخيال".. أول رحلة لسيارة تعدل شكلها لتصبح طائرة في 3 دقائق... فيديو وصور

نفذت سيارة فريدة من نوعها، أول رحلة تجريبية لها في سلوفاكيا، وحلقت على ارتفاع 1500 قدم بعد أن حولت نفسها إلى طائرة.

تظهر اللقطات الجديدة والمثيرة لسيارة المستقبل الجديدة التي تحمل اسم "AirCar"، التي طورتها شركة "KleinVision" السلوفاكية، قيامها بتنفيذ أول رحلة جوية لها في أحد المدرجات.

وتظهر السيارة وهي تسير على المدرج لتتوقف قليلا بهدف تعديل شكلها وفتح أجنحتها لتصبح طائرة وتحلق لاحقا بشكل ناجح ومثالي في الجو.

ونوه فريق العمل المطور للسيارة إلى قدرتها على التحول من سيارة عادية إلى طائرة خلال ثلاث دقائق، وأن عملية الطيران الأولى كانت ناجحة وهي جزء من مرحلة تجريبية تمت على ارتفاع 1500 قدم (نصف كيلومتر تقريبا).

ويعتبر هذا النموذج الأولى هو الخامس للسيارة والذي يتم العمل على تطويره بشكل متواصل، حيث أكد المشرفون على المشروع أن السيارة الطائرة الجديدة ستكون رائعة للرحلات الترفيهية والقيادة الذاتية أو كخدمة سيارات أجرة تجارية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لم يتم الكشف حتى اللحظة عن سعر السيارة الطائرة الجديدة، والتي يمكنها قطع حوالي 620 ميلاً (997 كيلومترا) في المرة الواحدة.

ونوهت الشركة إلى أن السيارة من الممكن أن تشاهد في الطرق العامة اعتبارا من العام المقبل، بعد الانتهاء من جميع التجارب الفنية والتقنية على النموذج الأولي.