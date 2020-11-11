"مريض ربنا يشفيه"... عزت العلايلي يهاجم محمد رمضان

انتقد الفنان المصري عزت العلايلي، الفنان محمد رمضان، بسبب وصفه لنفسه بأنه "نمبر وان" على الساحة الفنية المصرية.

وعن إطلاق محمد رمضان على نفسه "نمبر وان"، أجاب العلايلي "أنا كمان نمبر وان، دا مريض شهرة، ربنا يشفيه، خليه يقول زي ما هو عايز".

وبحسب موقع "في الفن"، قال الفنان عزت العلايلي على هامش تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ36، إن النجومية تتسع لأكثر من فنان ولا تتوقف عند فنان بعينه، تعليقا على فكرة نجومية الفنان الأوحد التي يتبعها الفنان محمد رمضان.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية السينمائي ألغى حفل الافتتاح بسبب سوء الأحوال الجوية، وقررت إدارة المهرجان تكريم المكرمين أثناء ندوات تكريمهم.

ويكرم المهرجان في دورته الـ 36 كل من الفنان الكبير عزت العلايلى، كما أن دورة هذا العام تحمل اسمه، ويكرم المهرجان أيضا الفنان الكبير صلاح عبد الله، والمخرجة السينمائية إيناس الدغيدى، ومدير التصوير محسن أحمد والفنانة السورية الكبيرة رغدة.

وستختتم فعاليات المهرجان مساء غد الخميس الموافق 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.