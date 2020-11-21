ياسمين صبري توجه نداء إلى "سيدة المطر"

وأعلنت ياسمين صبري عبر حسابها على موقع التغريدات عن دعمها للسيدة المصرية التي أطلق الإعلام عليها لقب "سيدة المطر"، وأنها ترغب في مساعدتها ماديا.
وغردت: "أنا دائما بحاول أشوف الجزء الإيجابي في كل سوء تفاهم، أنا سعيدة إني تعرفت على الحاجة نعمات عبدالحميد "سيدة المطر" من السوشيال ميديا، وتواصلت مع الحاجة نعمات والحاج على زوجها، ويشرفني إني ألبي كل طلبات الحاجة نعمات وأسرتها".
واختتمت ياسمين صبري تغريدتها قائلة: "كل حاجة وحشة بيطلع منها حاجة حلوة".
انا دائماً بحاول اشوف الجزء الايجابي في كل سوء تفاهم— Yasmine Sabri (@yasminesabri) November 20, 2020
انا سعيدة اني اتعرفت علي الحاجه نعمات عبد الحميد #سيدة_المطر من السوشيال ميديا
وتواصلت مع الحاجه نعمات والحاج علي زوجها. ويشرفني اني البي كل طلبات الحاجه نعمات اسرتها.
كل حاجة وحشة بيطلع منها حاجة حلوة ❤️ pic.twitter.com/xQLFumvKTa
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، بصورة السيدة نعمات، التي وصفها البعض بـ"سيدة المطر"، وهي تجلس على الرصيف وتضع أمامها "دلو" لتبيع "الترمس"، في ظل الأجواء الممطرة بأحد شوارع العاصمة المصرية، تعاطف رواد مواقع التواصل، مما دفعهم لنشر صورتها بشكل كبير.
وأشار فريق "أطفال وكبار بلا مأوى"، إلى أن "سيدة المطر" تبلغ من العمر 63 عاما، وهي تعيش مع زوجها في القاهرة منذ 25 سنة، مؤكدين أن الأسرة "تعاني من ظروف سيئة"، وذلك "ما دفعها لبيع الترمس بشوارع القاهرة، لسد احتياجات أسرتها من معيشة ومصاريف دواء".
يشار إلى أن رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، علق الأسبوع الماضي على أن زوجته ياسمين صبري تليق علي في نواح كثيرة.
وقال في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز": "أنا أكيد أضفت لها جوانب من شخصيتي، وهي أضافت لي جوانب من شخصيتها".
وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة "حديد المصريين" إنه لا يقصد أبدا أن يصبح "تريند" على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن متابعيه دائما ما يهتمون بأموره الشخصية أكثر من الاهتمام بمشاريعه والمبادرات الخيرية التي يطلقها.
وطلب من الذين يتابعوه على "السوشيال ميديا" أن يركزا في عمله أكثر من أموره الشخصية، لأن عمله هذا من الممكن أن يفيد الكثير من الشباب، بحسب قوله.
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